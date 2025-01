Nakon skoro godinu dana, Bojan Bogdanović se vraća košarci

Američki New York Post objavio je kako se nakon osam mjeseci pauze zbog ozljeda, hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović vratio košarkaškim aktivnostima. Da razjasnimo, to ne znači da se jedan od najboljih hrvatskih košarkaša ikada vraća na NBA parkete već samo da se može ponovno baviti košarkaškim aktivnostima da vide kako će mu tijelo reagirati nakon dvije operacije, a potreban mu je i određen period da se vrati u traženu fizičku formu. S obzirom na sve to i orijentaciji njegovih Brooklyn Netsa kojima je cilj biti čim lošiji ove sezone, realnije se čini da se Bogdanović ne vrati na parket tako skoro.

Bogdanović je teško ozlijedio stopalo u prošlogodišnjem doigravanju u seriji u kojoj između njegovog tadašnjeg kluba, New York Knicksa i Philadelphia 76ersa. Još i prije te ozljede imao je problema sa zglobom šuterske desne ruke te je odlučio operacijama riješiti oba problema zbog čega je oporavak trajao ovoliko dugo. U međuvremenu su ga Knicksi u velikoj razmjeni za Mikala Bridgesa poslali u Netse, momčadi u kojoj je 2014. započeo svoju NBA karijeru.

Foto: Profimedia

U dosadašnjih 10 NBA sezona Bogdanović je nosio dresove Brooklyna, Washington Wizardsa, Indiana Pacersa, Utah Jazza, Detroit Pistonsa i New York Knicksa. U NBA karijeri prosječno ubacuje 15.6 poena, 3.6 skokova i dijeli 1.7 asistencija, a na glasu je kao jedan od najboljih šutera lige budući da ih u NBA kroz cijelu karijeru pogađa s preko 39 posto uspješnosti. Najbolja sezona bila mu je 2022./23. kada je za Detroit u prosjeku zabijao 21.6 poena.

