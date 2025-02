Poraz od Francuske mogao bi imati dalekosežne posljedice: Hrvatskoj slijedi raspored od kojeg boli glava

Ima li kraja mukama u hrvatskoj košarci? Već se godinama to pitaju hrvatski navijači i zaljubljenici u ovaj sport, no svake godine uslijedi novo razočaranje. Košarka je nekad bio veliki ponos nacije, drugi najpopularniji sport Hrvatskoj, a na nacionalnoj sceni hrvatski su košarkaši bili strah i trepet koji se kitio medaljama. Jučerašnjim porazom hrvatska košarkaška reprezentacija je ostvarila jer prvo propuštanje EuroBasketa u povijesti bi moglo donijeti novu 'crnu rupu' u hrvatskoj košarci.

Ovakav rezultat ne čudi ako se pogleda klupsko stanje u Hrvatskoj košarci. Hrvatski klubovi odavno ne igraju europske lige. Čak i da igraju svima je jasno da Zadar, Split i Cibona ne mogu konkurirati sa najvećim europskim klubovima. Tužno je vidjeti kako su u tridesetak godina Split i Cibona, klubovi koji su više puta bili na vrhu Europe postali 'provincijski' europski klubovi. No i u regionalnoj ABA ligi hrvatski klubovi su već odavno van konkurencije. Kad je hrvatska košarkaška liga u tolikome padu morao je uslijediti i veliki pad u reprezentaciji, ali ipak nitko nije očekivao da će biti ovako strmoglav.

Hrvatska se nije mogla osigurati kartu ni za Eurobasket u kojoj sudjeluje 24 reprezentacija Europe. Tužan je to podatak koji svjedoči da smo u donjoj polovici među europskim državama, a pravo je pitanje može li hrvatska košarkaška reprezentacija uhvatiti neko drugo veliko natjecanje.

Ono što slijedi izabranicima Josipa Sesara su sljedeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Katru 2027.. Hrvatske će kvalifikacije započeti od druge runde pretkvalifikacija. Prvi krug kvalifikacija već je počeo. Tako su drugu rundu osigurali Austrija i Švicarska, a preostala dva mjesta će uzeti Rumunjska i Norveška. Njima se još pridružuju gubitnici kvalifikacija za Eurobasket 2025, a među tih osma reprezentacija našla se i Hrvatska. Uz naše košarkaše u pretkvalifikacijama su Danska, Makedonija, Nizozemska, Slovačka, te Ukrajina, a pridružit će se Island ili Mađarska te četvrtoplasirani iz skupine D u kojoj su zasad izjednačeni Njemačka, Crna gora, Švedska i Bugarska.

Tih dvanaest reprezentacije je raspoređeno u četiri skupine po tri u kojoj će jedna reprezentacije biti iz prvoga kruga kvalifikacija, a dvije od onih koje su ispale s EuroBasketa. Prve dvije reprezentacije idu dalje u glavne kvalifikacije

Tih dvanaest reprezentacija bit će raspoređene u četiri skupine s po tri reprezentacije. Svaka skupina bit će formirana od jedne reprezentacije koja je prošla dalje iz prvog kruga i dvije koje su ispale u kvalifikacijama za EuroBasket 2025. Svaka će reprezentacija igrati protiv druge dvije u skupini na standardan način, s po jednom domaćom i gostujućom utakmicom. Po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirat će se u daljnje kvalifikacije. Utakmice će se igrati na ljeto 2025. godine.

No i dalje traje veliki put do Katra jer će se zatim formirati osam skupina s po četiri reprezentacije, u kojem poraze dalje prve tri reprezentacije. Tako se 24 najboljih opet dijeli u šest skupina prenoseći bodove iz prve skupine. U tim 'konačnim grupama prvi tri reprezentacije osigurat će kartu za košarkaški SP

Bit će to težak zadatak za Hrvatsku koja nije uspjela biti ni među 24 europske reprezentacije. Eurobasket je bila jedina velika pozornica za Hrvatsku posljednjih godina. Zadnje Olimpijske igre bile su u Riju 2016. ,a Hrvatska je Svjetsko prvenstvo igrala davne 2014. Ono što najviše zabrinjava kako bi pad i suša u hrvatskoj košarci mogla potrajati duže. Hrvatski košarkaši u NBA-u su u poznim godinama i ostaje pitanje tko će preuzeti glavnu ulogu u reprezentaciji. Svakako tu su Luka Šamanić i Karlo Matković, no uz dužno poštovanje još su predaleko od onoga što danas Hrvatskoj donose Hezonja, Šarić i Zubac.

No treba ostati pozitivan i nadati se kako će Hrvatska kako to radi u svakome sportu iznjedriti iz ničega određene talente. Ipak nada umire zadnja, a to je i jedino preostalo hrvatskim navijačima.

