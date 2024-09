Andrej Plenković u intervjuu za Net.hr otkrio tko je za njega bio najveći centar svih vremena

Dražen Petrović je sinoć bio s nama na revijalnoj utakmici povodom 60. rođendana košarkaškog Mozarta Dražena Petrovića. Utisak je to, ne samo naš, nego mnogih koji su pohodili najveću hrvatsku sportsku dvoranu, Arenu Zagreb.

Dražen Petrović bi ove godine slavio 60. rođendan.

Memorijalna utakmica u čast "košarkaškog Mozarta“, prerano preminulog u 28. godini, bila je razlog što su Zagreb posjetile brojne nekadašnje i sadašnje hrvatske, europske i svjetske košarkaške zvijezde.

Pokrovitelj velikog sportskog spektakla bila je Vlada Republike Hrvatske, uz podršku Grada Zagreba i Hrvatskog košarkaškog saveza, pa je tako svemu svjedočio i, među brojnim gostima, uglednicima, hrvatski, europskim i svjetskim košarkaškim zvjezdama, hrvatski premijer Andrej Plenković. Kratko smo porazgovarali s premijerom.

"Dražen je bio jedan, jedinstven, najveći, 31 godinu nakon što nas je napustio, ispuniti Arenu i na ovaj način, s ovoliko najvećih zvijezda hrvatske, europske, svjetske i američke košarke, koji su mu došli dat počast, samo po sebi govori koliko je Dražen bio briljantan", rekao je za portal Net.hr Andrej Plenković i nastavio:

"Lijepo je vidjeti toliko mladih ljudi, koji ga nisu mogli gledati uživo, ali ga putem videa prate i mislim da to što je on učinio za našu košarku neponovljivo. Cijeloj našoj generaciji koja je voljela košarku i zbog Dražena, izuzetno nam je žao što nas je tako rano napustio. Da se to nije dogodilo, bilo bi još puno medalja za Hrvatsku u 90-tima'.

Upitali smo premijera Andreja Plenkovića tko je za njega najbolji centar svih vremena? Žan Tabak nam je koju minutu prije rekao da je za njega, naravno, njegov bivši zvjezdani suigrač Hakeem Olajuwon, s kojim je osvojio i naslov NBA prvaka, onda kad su Houston Rocketsi bili strah i trepet svima u NBA ligi.

"U prošlosti ih je bilo puno, meni je Jabbar bio spektakularniji nego Olajuwon, a onog čega se ni ja ne sjećam je bio Wilt Chembrlain. On je bio nenadmašiv za sve. U ovo recentnije vrijeme, naročito u eri Jordana, bili su to Robinson i Ewing. Nekako su mi oni ostali najdraži".

Prati li premijer NBA ligu, kad uhvati vremena zbog obveza?

"Pratim malo kroz isječke, malo malo isječke playoffa, onako da pratim, ali uz Luku Dončića, Nikolu Jokića, teško je ne pratiti."

O hrvatskoj reprezenativnoj košarci i Josipu Sesaru rekao nam je premijer Plenković, na našu kontataciju da ide u dobrom smjeru i da Josip Sesar radio dobar posao:

"U dobrom, u dobrom. To se vidjelo i danas. Igrali su dosta ozbiljno. Nisu bile ovdje naše NBA zvijezde Šarić i Zubac. Naravno, dpšli su, ali nisu mogli igrati zbog ograničenja, ali bio je jako dobar predolimpijski turnir, na desetak poena kratki s Grčkom. Bit će bolje", zaključio je Andrej Plenković.

Premda je rezultat bio u drugom planu Tim Dražen je pobijedio Hrvatsku 110-107 (28-25, 28-26, 22-32, 32-24), a prvi strijelac bio je Mario Hezonja s 37 poena.

