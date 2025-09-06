Šok i nevjerica: Finska nokautirala Jokića i društvo!

Finska muška košarkaška reprezentacija senzacionalno je u osmini finala Eurobasketa u Rigi svladala Srbiju sa 92-86 (28-24, 16-24, 24-18, 24-20) te tako s turnira ispratila najvećeg favorita.

Lauri Markkanen je sa 29 koševa predvodio Finsku, Mikael Jantunen je dodao 15, ali junak je bio Elias Valtonen koji je 10 od svojih 13 poena ubacio u zadnjoj četvrtini, a osam u zadnje dvije minute. U sastavu Srbije Nikola Jokić je zabio 33, a Nikola Jović 20.

Već samo otvaranje utakmice dalo je naslutiti kako bi se moglo dogoditi iznenađenje u Rigi jer je Finska povela sa 16-5. Ipak, Srbija je u drugoj četvrtini preuzela kontrolu rezultata i na odmor otišla s vodstvom 48-44. No, u trećoj četvrtini Finci su se vratili u prednost tricama pa je uslijedila neizvjesna završnica.

Valtonen je na ulasku u zadnje dvije minute pogodio tricu za vodstvo Finske 82-78, a nakon što je Jović uzvratio svojom tricom, finski je junak skokom u napadu i košem popravio promašaj Markkanena za 84-81, da bi svoju sjajnu sekvencu Valtonen završio još jednom tricom za 87-81 53 sekunde prije isteka vremena. Kada je Gudurić u sljedećem srpskom napadu promašio tricu bilo je jasno kako je Finska ostvarila veliko iznenađenje.

Finska će u četvrtfinalu u srijedu igrati protiv boljeg iz dvoboja Francuska - Gruzija koji se igra u nedjelju.

Ranije u subotu je Litve sa 88-79 (28-18, 19-19, 19-17, 22-25) pobijedila domaćina Latviju za prolazak u četvrfinale. Briljirao je u sastavu Litve pričuvni razigravač Arnas Velička sa 21 košem i 12 asistencija, po 18 su za pobjednike dodali Deividas Sirvydis i Azoulas Tubelis, koji je sakupio i 12 skokova, dok je jedini raspoloženi kod Latvije bio Kristaps Porzingis sa 34 ubačaja i 19 skokova. Litva će u četvrtfinalu u utorak igrati protiv pobjednika susreta Grčka - Izrael koji se igra u nedjelju.

Četvrtfinale su izborile i još uvijek neporažene Njemačka i Turska. Aktualni svjetski košarkaški prvaci Nijemci bili su bolji od Portugalaca sa 85-58 (17-12, 14-20, 21-19, 33-7) dok je Turska pobijedila Švedsku sa 85-79 (20-23, 17-19, 26-13, 22-24). Franz Wagner i Dennis Schroeder sa po 16 te Isaac Bonga sa 15 pogodaka predvodili su Njemačku, dok je Neemias Queta ubacio 18 za Portugal. Najbolji strijelac Turkse bio je Alperen Sengun s 24 ubačaja, 16 skokova i šest asistencija. Cedi Osman je dodao 17 poena, a Ercan Osmani 14 poena i devet skokova. Kod Šveđana najučinkovitiji su bili Ludwig Hakanson sa 16 koševa i pet asistencija i Viktor Gadefors s 15 koševa.

Njemačka je tako u svom šestom nastupu na Eurobasketu ostvarila i šestu pobjedu, a u četvrtfinalu će u srijedu igrati protiv boljih iz ogleda Italije i Slovenije koji je na proigramu u nedjelju. Turska će u četvrtfinalu u utorak igrati protiv pobjednika susreta između Bosne i Hercegovine i Poljske.

