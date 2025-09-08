napad dronovima /

Tragedija u Kijevu: Granatirana zgrada u kojoj je boravila obitelj ukrajinskog nogometaša

Tragedija u Kijevu: Granatirana zgrada u kojoj je boravila obitelj ukrajinskog nogometaša
Foto: Profimedia/ Screenshoot_instagram

U trenutku napada u zgradi su bili njegova supruga u devetom mjesecu trudnoće, njihovo dijete i nogometaševa majka.

8.9.2025.
10:24
Sportski.net
Profimedia/ Screenshoot_instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinski nogometni reprezentativac i igrač Benfice, Georgiy Sudakov, podijelio je na svom Instagram profilu snimku koja prikazuje posljedice ruskog napada dronovima na stambenu zgradu u Kijevu, u kojoj se nalazila njegova obitelj.

U trenutku udara u stanu su bili njegova supruga Yelyzaveta, koja je u devetom mjesecu trudnoće, njihova trogodišnja kći Milana te Sudakovljeva majka. Srećom, nitko od njih nije ozlijeđen, ali zgrada je pretrpjela ozbiljna oštećenja; krov je zapaljen, stanovi na gornjim katovima uništeni, prozori razbijeni, a dvorište je zatrpano krhotinama.

 

 

Sudakov, koji se ovog ljeta preselio iz Šahtara u Benficu, trenutno boravi s ukrajinskom reprezentacijom na okupljanju uoči kvalifikacija. Na društvenim mrežama opisao je što se dogodilo i naglasio kako njegova obitelj svakodnevno živi stvarnost rata:

'Ovo je izgled moje kuće nakon noći. U trenutku napada u stanu su bili moja supruga, dijete i majka.'

 

 

Ukrajinsko zrakoplovstvo potvrdilo je da je u istim napadima smrtno stradalo četvero ljudi, a 44 osobe su ranjene. Prema izvještajima, na Kijev i okolna područja lansirano je više od 80 dronova i 13 projektila.

Od debija za reprezentaciju 2021., Sudakov je upisao 30 nastupa i postigao tri pogotka. Kao igrač Šahtara osvojio je dvije titule prvaka i dva nacionalna kupa, a ovog ljeta napravio je transfer u Benficu.

Njegov slučaj još jednom pokazuje koliko rat u Ukrajini izravno pogađa i živote sportaša te njihovih obitelji.

Pogledajte video: Boris Jovičić ukazao na bitan detalj u reprezentaciji: 'Taj problem bi trebao biti riješen'

Ruski NapadDronoviGeorgiy SudakovBenficaKvalifiakcije Za Svjetsko PrvenstvoRat U Ukrajini
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
napad dronovima /
Tragedija u Kijevu: Granatirana zgrada u kojoj je boravila obitelj ukrajinskog nogometaša