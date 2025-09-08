Tragedija u Kijevu: Granatirana zgrada u kojoj je boravila obitelj ukrajinskog nogometaša

Ukrajinski nogometni reprezentativac i igrač Benfice, Georgiy Sudakov, podijelio je na svom Instagram profilu snimku koja prikazuje posljedice ruskog napada dronovima na stambenu zgradu u Kijevu, u kojoj se nalazila njegova obitelj.

U trenutku udara u stanu su bili njegova supruga Yelyzaveta, koja je u devetom mjesecu trudnoće, njihova trogodišnja kći Milana te Sudakovljeva majka. Srećom, nitko od njih nije ozlijeđen, ali zgrada je pretrpjela ozbiljna oštećenja; krov je zapaljen, stanovi na gornjim katovima uništeni, prozori razbijeni, a dvorište je zatrpano krhotinama.

Sudakov, koji se ovog ljeta preselio iz Šahtara u Benficu, trenutno boravi s ukrajinskom reprezentacijom na okupljanju uoči kvalifikacija. Na društvenim mrežama opisao je što se dogodilo i naglasio kako njegova obitelj svakodnevno živi stvarnost rata:

'Ovo je izgled moje kuće nakon noći. U trenutku napada u stanu su bili moja supruga, dijete i majka.'

The apartment complex where Giorgi Sudakov lives was hit overnight during russia's heavy missile & drone attack on Kyiv



The Benfica midfielder uploaded the videos on his telegram channel



"The Orcs will say that military equipment is being stored in my building"

Ukrajinsko zrakoplovstvo potvrdilo je da je u istim napadima smrtno stradalo četvero ljudi, a 44 osobe su ranjene. Prema izvještajima, na Kijev i okolna područja lansirano je više od 80 dronova i 13 projektila.

Od debija za reprezentaciju 2021., Sudakov je upisao 30 nastupa i postigao tri pogotka. Kao igrač Šahtara osvojio je dvije titule prvaka i dva nacionalna kupa, a ovog ljeta napravio je transfer u Benficu.

Njegov slučaj još jednom pokazuje koliko rat u Ukrajini izravno pogađa i živote sportaša te njihovih obitelji.

