Po prvi put od početka rata Rusi su napali i tu važnu zgradu u Kijevu! Hoće li to biti prekretnica?

Među troje poginulih u ruskim napadima na Kijev tijekom noći, u kojima je ozlijeđeno 18 osoba, a zapaljene su brojne zgrade u glavnom gradu, uključujući i sjedište vlade, bilo je i jedno dijete, objavili su u nedjelju ukrajinski dužnosnici.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko rekla je da je glavna zgrada vlade prvi put od početka rata oštećena i da vatrogasci gase požare.

Ukrajinske zračne snage objavile su da je Rusija tijekom noći lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu.

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.

Ubijeno dijete i mlada žena

Reutersovi svjedoci vidjeli su gusti dim kako se diže iz zgrade u gradskom okrugu Pečerski.

U napadima dronovima ubijeni su dijete i mlada žena, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, dok je među pet ozlijeđenih koji su primljeni u bolnicu i trudnica.

Ranije je Kličko rekao da je starija žena umrla u skloništu od bombi u zelenom okrugu Darnickij istočno od rijeke Dnjepar, gdje su poginule još dvije osobe.

Dužnosnici državne hitne službe rekli su da je požar izbio na dva od četiri kata stambene zgrade u okrugu pogođenom napadom dronom, a njezina konstrukcija je djelomično uništena.

'Rusija je namjerno napala civile'

U zapadnom okrugu Svjatošinskij, nekoliko katova deveterokatnice stambene zgrade djelomično je uništeno, rekli su Kličko i dužnosnici hitne službe.

Dijelovi i krhotine drona izazvali su požare u 16-katnoj stambenoj zgradi i još dvije deveterokatnice, dodao je gradonačelnik.

Dim se izdizao iznad stambenih zgrada, neke su imale djelomično urušene fasade, prema fotografijama na društvenim mrežama koje su objavili službenici hitnih službi.

Rusija je "namjerno i svjesno napadala civilne ciljeve", rekao je na Telegramu Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave glavnog grada.

"Deseci eksplozija potresli su središnji ukrajinski grad Kremenčuk, prekidajući struju u nekim područjima", rekao je gradonačelnik Vitalij Malecki na Telegramu.

Poljska aktivirala vlastite zrakoplove

"Ruski napadi na Krivij Rih u istoj regiji usmjereni su na prometnu i urbanu infrastrukturu", rekao je Oleksandr Vilkul, načelnik vojne uprave, na Telegramu, ali nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

"U južnom gradu Odesi oštećena je civilna infrastruktura i stambene zgrade, a požari su izbili u nekoliko stambenih zgrada", rekao je regionalni guverner Oleh Kiper na Telegramu.

Obje strane negiraju da su u napadima ciljali civili, ali tisuće su poginule u ratu koji je Rusija započela invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

S obzirom na to da se zapadna Ukrajina suočava s prijetnjom zračnih napada, Poljska je aktivirala vlastite i savezničke zrakoplove kako bi osigurala zračnu sigurnost, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

