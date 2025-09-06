Otkriven uzrok stravične nesreće u Lisabonu!

Stigli su prvi službeni nalazi o strašnoj nesreći u Lisabonu! Otkrivaju da je do tragedije na poznatoj uspinjači Glória došlo nakon što je puknuo kabel koji povezuje dvije kabine, a kočničar je u tom trenutku pokušao aktivirati kočnice, piše Sky News.

Vagoni su se pomaknuli najviše šest metara kada su "iznenada izgubili ravnotežnu silu spojnog kabela". Kočničar vozila odmah je "aktivirao pneumatsku kočnicu, kao i ručnu kočnicu", navodi se u izvješću Ureda za sprječavanje i istraživanje zrakoplovnih i željezničkih nesreća.

No, to nije imalo učinka na smanjenje brzine vozila, jer je ubrzalo i srušilo se pri oko 60 km/h, a katastrofa se odvila za manje od 50 sekundi.

U nesreći koja se dogodila u srijedu poginulo je ukupno 16 osoba.Većina stradalih bili su strani turisti.

Izvješće potvrđuje da je jutro prije nesreće obavljen redovni vizualni pregled, no naglašava da se dio konstrukcije na kojem je došlo do loma kabela ne može uočiti bez rastavljanja.

Ovo su prvi službeni tehnički detalji objavljeni nakon dana tragedije koja je šokirala Portugal i svijet.

U izvješću o smrtonosnoj nesreći lisabonske uspinjače navodi se da je pukla sajla koja je spajala dva vagona, a kočničar je aktivirao kočnice.