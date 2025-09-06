Majka otkrila zašto je Mia (23) dobila doživotnu u Dubaiju: 'Uništila si je život'

Obitelj Britanke Mije O'Brien (23) u subotu je prvi put otkrila zašto je mlada studentica prava dobila doživotnu kaznu zatvora u Dubaiju, piše The Sun.

Njena majka Danielle McKenna (46) kazala je da je Mia prošlog listopada uhvaćena s 50 grama kokaina u stanu. Uhićena je s još dvije osobe - njenom prijateljicom i prijateljičinim dečkom. Optuženi su za krijumčarenje droge, a Miju je sudac krivom proglasio 25. srpnja nakon jednodnevnog suđenja i izrekao joj je doživotnu kaznu zatvora od koje mora odslužiti 25 godina.

Dobila je i brutalnu novčanu kaznu od 100 tisuća funti, a potom su je poslali u zloglasni zatvor Dubai Central, poznat i kao Al-Awir, koji se često naziva "bogataškom verzijom Alcatraza".

Užasni uvjeti

"Suđenje je bilo potpuno na arapskom, a Mia je za presudu saznala tek kasnije preko svojeg odvjetnika. Potpuno je shrvana zbog onoga što se dogodilo. Jako je snažna, ali znam da prolazi kroz pakao", ispričala je njena majka koja je uvjerena da je Mia nevina i žrtva pravosudne pogreške. "Definitivno ne mislim da je namjeravala prodavati drogu ili je donijeti natrag. Radi se o velikoj količini droge, ali uključeni su i drugi ljudi, a ona se samo našla uvučena u sve to", tvrdi Danielle.

"Mia je željela postati odvjetnica ili pravna savjetnica, a sada osjeća da si je uništila život. Razgovaramo, ali ne može mi previše reći preko telefona. Napravila je glupu pogrešku nakon što je otišla posjetiti prijateljicu i njezina dečka u Dubaiju", dodala je majka.

Mlada studentica ćeliju dijeli sa šest drugih žena te svaku noć mora spavati na podu samo s madracem i jednim jastukom. "Uvjeti su užasni. Gotovo da nema osoblja, mora lupati po velikim vratima ako nešto treba. Vidjela je tučnjave i rekla da je bila jako uplašena. Plakala je na telefonu i govorila: 'Mama, molim te, oprosti mi'", priča majka.

Postoji nada

U idućih nekoliko tjedana Miju očekuje žalbeni postupak, a Danielle se nada da će joj dopustiti povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo, odnosno pomilovanje koje bi joj omogućilo da ostatak kazne izdrži bliže domu.

Podsjetimo, obitelj je priču prvi put podijelila na stranici za prikupljanje donacija GoFundMe, koja je u petak misteriozno nestala. The Sun je doznao da je izbrisana jer je kršila smjernice internetske stranice. "Pravilo 9 zabranjuje prikupljanje sredstava na GoFundMeu za pravnu obranu", istaknuli su iz stranice. Cilj je bio prikupiti 1.600 funti, a obitelj je skupila nešto manje od 700 funti prije uklanjanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog auta propucao muškarca, policija bivšeg kolegu sumnjiče za pokušaj ubojstva