Rusi dronovima ubili najmanje dvoje ljudi u Kijevu, stradala i beba od godinu dana! Susjedna država digla zrakoplove

Rusija je tijekom noći izvela napad dronovima na Kijev, pri čemu je pad ostataka srušenih dronova izazvao požar na krovu 16-katne stambene zgrade, objavio je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko.

"Hitne službe su na putu prema mjestu događaja," objavio je Kličko putem aplikacije Telegram.

Svjedoci su čuli niz eksplozija koje su zatresle grad, a za koje se smatra da su bile aktivnost protuzračne obrane.

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi kako bi se osigurao poljski zračni prostor, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su protuzračna obrana sa zemlje i radarski izviđački sustavi stavljeni u najviši stupanj pripravnosti," navodi se u objavi zapovjedništva na mreži X.

Poginula jednogodišnja beba

Nešto iza ponoći gotovo cijela Ukrajina bila je pod zračnom uzbunom zbog ruskog napada dronovima.

Najmanje dvoje ljudi poginulo je, a 11 ih je ozlijeđeno u noćnom ruskom napadu dronovima na glavni grad Ukrajine, potvrdile su lokalne vlasti. Jedna od žrtava je jednogodišnja beba čije je tijelo izvučeno iz ruševina, rekao je u nedjelju šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko. Strahuje se i da je život izgubila mlada žena, piše BBC.

