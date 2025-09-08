Hrvatska dominira protiv reprezentacija iz propale Jugoslavije
Ovako su izgledale utakmice Hrvatske protiv reprezentacija iz propale Juge
Hrvatska nogometna reprezentacija od samostalnosti do danas odigrala je niz utakmica protiv nacionalnih selekcija s prostora bivše Jugoslavije i u tim ogledima redovito je izlazila kao uspješnija strana. No, zanimljivo je da Vatreni na seniorskoj razini još uvijek nisu odmjerili snage s reprezentacijom Crne Gore. Taj će se podatak promijeniti već u ponedjeljak (20.45) kada Crnogorci stižu u Zagreb, a na klupi će ih predvoditi legendarni Robert Prosinečki, nekadašnji hrvatski reprezentativac i osvajač bronce s Mundijala u Francuskoj 1998. godine.
Nakon tog susreta, samo će Luksemburg ostati jedina europska reprezentacija protiv koje Hrvatska još nikada nije igrala – ni u službenoj, ni u prijateljskoj utakmici.
Najviše dvoboja protiv Slovenije
Najčešći protivnik Hrvatske do sada bila je Slovenija. Čak 12 puta Vatreni su igrali protiv susjeda. U tih 12 susreta ostvarili su sedam pobjeda, četiri remija i tek jedan poraz. Jedini poraz stigao je u Ljubljani 2021. godine, kada su Slovenci u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo slavili 1-0. Taj neuspjeh, srećom, nije ugrozio plasman Hrvatske na završni turnir. Posebno se pamti dvoboj iz studenoga 2003. u Ljubljani, u dodatnim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Portugalu. Tadašnji izbornik Otto Barić odlučio je pružiti priliku Dadi Prši, a on mu se odužio pogotkom vrijednim plasmana na Euro.
Srbija – uvijek posebni ogledi
Protiv Srbije, odnosno nekadašnje Jugoslavije, Hrvatska je igrala samo četiri puta. Učinak je pozitivan – jedna pobjeda i tri remija. Najveći uspjeh zabilježen je 2013. godine kada je u Maksimiru upisana pobjeda 2-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Ipak, najviše se pamti dvoboj iz listopada 1999. protiv Jugoslavije u Zagrebu, kada je završilo 2-2. Upravo taj rezultat uvelike je pridonio činjenici da Vatreni nisu izborili nastup na Euru 2000.
BiH i Bobanov pogodak u 85. minuti
Protiv Bosne i Hercegovine Hrvatska je igrala četiri puta, a u tri navrata upisala je pobjedu. Najnapetiji susret bio je u rujnu 1997. u Zagrebu, kada je kapetan Zvonimir Boban u 85. minuti pogodio za konačnih 3-2 i održao Vatrene na putu prema Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.
Sjeverna Makedonija – samo jedan poraz
Sjeverna Makedonija dosad je bila devet puta protivnik Hrvatske. Bilanca je vrlo povoljna. Šest pobjeda, dva remija i jedan poraz. Taj jedini poraz dogodio se 2007. u Skoplju, ali nije imao većih posljedica za Vatrene.
Najnoviji ogled odigran je u lipnju 2024. godine u Zagrebu kada je Hrvatska u prijateljskoj utakmici slavila s uvjerljivih 3-0.
Kosovo – dva ogleda, dvije pobjede
Najmanje utakmica Hrvatska je odigrala protiv Kosova – samo dva puta, oba puta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine. U prvom dvoboju u albanskom Skadru Vatreni su slavili s uvjerljivih 6-0, dok je u Zagrebu pobjedu donio Domagoj Vida pogotkom u 74. minuti.
Hrvatska reprezentacija u svim dosadašnjim susretima s reprezentacijama bivše Jugoslavije pokazala je da zna pronaći put do pobjede. U ponedjeljak će se ta priča nastaviti utakmicom protiv Crne Gore u Zagrebu, a poseban začin dvoboju daje činjenica da na klupi gostiju sjedi Robert Prosinečki, nogometaš koji je ostavio dubok trag i u hrvatskoj i u crnogorskoj nogometnoj priči.
Slovenija
Ukupno: 12 utakmica
Hrvatska: 7 pobjeda
Neriješeno: 4
Slovenija: 1 pobjeda
Gol razlika: Hrvatska 20 – 11 Slovenija
Srbija/Jugoslavija
Ukupno: 4 utakmice
Hrvatska: 2 pobjede
Neriješeno: 2
Srbija/Jugoslavija: 0 pobjeda
Gol razlika: Hrvatska 5 – 3 Srbija/Jugoslavija
Bosna i Hercegovina
Ukupno: 4 utakmice
Hrvatska: 4 pobjede
Neriješeno: 0
BiH: 0 pobjeda
Gol razlika: Hrvatska 14 – 6 BiH
Sjeverna Makedonija
Ukupno: 9 utakmica
Hrvatska: 5 pobjeda
Neriješeno: 3
Makedonija: 1 pobjeda
Gol razlika: Hrvatska 16 – 9 Makedonija
Kosovo
Ukupno: 2 utakmice
Hrvatska: 2 pobjede
Neriješeno: 0
Kosovo: 0 pobjeda
Gol razlika: Hrvatska 7 – 0 Kosovo
UKUPNA STATISTIKA
Ukupno: 31 utakmica
Hrvatska: 20 pobjeda
Neriješeno: 9
Protivnici: 2 pobjede
Gol razlika: Hrvatska 62 – 29 protivnici
