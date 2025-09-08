Hrvatska dominira protiv reprezentacija iz propale Jugoslavije

Hrvatska nogometna reprezentacija od samostalnosti do danas odigrala je niz utakmica protiv nacionalnih selekcija s prostora bivše Jugoslavije i u tim ogledima redovito je izlazila kao uspješnija strana. No, zanimljivo je da Vatreni na seniorskoj razini još uvijek nisu odmjerili snage s reprezentacijom Crne Gore. Taj će se podatak promijeniti već u ponedjeljak (20.45) kada Crnogorci stižu u Zagreb, a na klupi će ih predvoditi legendarni Robert Prosinečki, nekadašnji hrvatski reprezentativac i osvajač bronce s Mundijala u Francuskoj 1998. godine.

Nakon tog susreta, samo će Luksemburg ostati jedina europska reprezentacija protiv koje Hrvatska još nikada nije igrala – ni u službenoj, ni u prijateljskoj utakmici.

Najviše dvoboja protiv Slovenije

Najčešći protivnik Hrvatske do sada bila je Slovenija. Čak 12 puta Vatreni su igrali protiv susjeda. U tih 12 susreta ostvarili su sedam pobjeda, četiri remija i tek jedan poraz. Jedini poraz stigao je u Ljubljani 2021. godine, kada su Slovenci u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo slavili 1-0. Taj neuspjeh, srećom, nije ugrozio plasman Hrvatske na završni turnir. Posebno se pamti dvoboj iz studenoga 2003. u Ljubljani, u dodatnim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Portugalu. Tadašnji izbornik Otto Barić odlučio je pružiti priliku Dadi Prši, a on mu se odužio pogotkom vrijednim plasmana na Euro.

Srbija – uvijek posebni ogledi

Protiv Srbije, odnosno nekadašnje Jugoslavije, Hrvatska je igrala samo četiri puta. Učinak je pozitivan – jedna pobjeda i tri remija. Najveći uspjeh zabilježen je 2013. godine kada je u Maksimiru upisana pobjeda 2-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Ipak, najviše se pamti dvoboj iz listopada 1999. protiv Jugoslavije u Zagrebu, kada je završilo 2-2. Upravo taj rezultat uvelike je pridonio činjenici da Vatreni nisu izborili nastup na Euru 2000.

BiH i Bobanov pogodak u 85. minuti

Protiv Bosne i Hercegovine Hrvatska je igrala četiri puta, a u tri navrata upisala je pobjedu. Najnapetiji susret bio je u rujnu 1997. u Zagrebu, kada je kapetan Zvonimir Boban u 85. minuti pogodio za konačnih 3-2 i održao Vatrene na putu prema Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Sjeverna Makedonija – samo jedan poraz

Sjeverna Makedonija dosad je bila devet puta protivnik Hrvatske. Bilanca je vrlo povoljna. Šest pobjeda, dva remija i jedan poraz. Taj jedini poraz dogodio se 2007. u Skoplju, ali nije imao većih posljedica za Vatrene.

Najnoviji ogled odigran je u lipnju 2024. godine u Zagrebu kada je Hrvatska u prijateljskoj utakmici slavila s uvjerljivih 3-0.

Kosovo – dva ogleda, dvije pobjede

Najmanje utakmica Hrvatska je odigrala protiv Kosova – samo dva puta, oba puta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine. U prvom dvoboju u albanskom Skadru Vatreni su slavili s uvjerljivih 6-0, dok je u Zagrebu pobjedu donio Domagoj Vida pogotkom u 74. minuti.

Hrvatska reprezentacija u svim dosadašnjim susretima s reprezentacijama bivše Jugoslavije pokazala je da zna pronaći put do pobjede. U ponedjeljak će se ta priča nastaviti utakmicom protiv Crne Gore u Zagrebu, a poseban začin dvoboju daje činjenica da na klupi gostiju sjedi Robert Prosinečki, nogometaš koji je ostavio dubok trag i u hrvatskoj i u crnogorskoj nogometnoj priči.

Slovenija

Ukupno: 12 utakmica

Hrvatska: 7 pobjeda

Neriješeno: 4

Slovenija: 1 pobjeda

Gol razlika: Hrvatska 20 – 11 Slovenija

Srbija/Jugoslavija

Ukupno: 4 utakmice

Hrvatska: 2 pobjede

Neriješeno: 2

Srbija/Jugoslavija: 0 pobjeda

Gol razlika: Hrvatska 5 – 3 Srbija/Jugoslavija

Bosna i Hercegovina

Ukupno: 4 utakmice

Hrvatska: 4 pobjede

Neriješeno: 0

BiH: 0 pobjeda

Gol razlika: Hrvatska 14 – 6 BiH

Sjeverna Makedonija

Ukupno: 9 utakmica

Hrvatska: 5 pobjeda

Neriješeno: 3

Makedonija: 1 pobjeda

Gol razlika: Hrvatska 16 – 9 Makedonija

Kosovo

Ukupno: 2 utakmice

Hrvatska: 2 pobjede

Neriješeno: 0

Kosovo: 0 pobjeda

Gol razlika: Hrvatska 7 – 0 Kosovo

UKUPNA STATISTIKA

Ukupno: 31 utakmica

Hrvatska: 20 pobjeda

Neriješeno: 9

Protivnici: 2 pobjede

Gol razlika: Hrvatska 62 – 29 protivnici

