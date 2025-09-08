Hrvatska se mučila, a onda je na scenu stupio neočekivani junak: 'U stilu Mohameda Salaha'

Hrvatska je lomila bunker Crnogoraca, a u 35. minuti je neočekivani junak, Kristijan Jakić sjajno probio po desnoj strani i majstorski pogodio lijevom nogom u malu mrežicu Petkovićeva gola.

Više o utakmici čitajte OVDJE.

Hrvatska je na predah otišla s prednošću, a Jakić je sve oduševio jednim salahovskim golom koji nismo očekivali. Crnogorski portal Vijesti.me napisao je: "Bilo je čini se samo pitanje kada će "pući" naša obrana - Kristijan Jakić je sa desne strane u stilu Mohameda Salaha najprije "izbacio" Camaja i Jovetića, a potom sjajno pogodio lijevom nogom".

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

U nastavku donosimo reakcije hrvatskih navijača s društvenih mreža:

"Bome, neloša igra na tom desnom beku za nekog kome to nije primarna pozicija, odličan gol, bravo!"

"Jakiću, drago mi je da si go*nima začepio usta"

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

"Jedina svijetla točka do gola"

"30 minuta reprize Farskih otoka"

"Prvo ime tekme JAKIĆ"

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'