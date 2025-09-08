Hrvatska se mučila, a onda je na scenu stupio neočekivani junak: 'U stilu Mohameda Salaha'
Hrvatska je na predah otišla s prednošću, a Jakić je sve oduševio jednim salahovskim golom
Hrvatska je lomila bunker Crnogoraca, a u 35. minuti je neočekivani junak, Kristijan Jakić sjajno probio po desnoj strani i majstorski pogodio lijevom nogom u malu mrežicu Petkovićeva gola.
Hrvatska je na predah otišla s prednošću, a Jakić je sve oduševio jednim salahovskim golom koji nismo očekivali. Crnogorski portal Vijesti.me napisao je: "Bilo je čini se samo pitanje kada će "pući" naša obrana - Kristijan Jakić je sa desne strane u stilu Mohameda Salaha najprije "izbacio" Camaja i Jovetića, a potom sjajno pogodio lijevom nogom".
U nastavku donosimo reakcije hrvatskih navijača s društvenih mreža:
"Bome, neloša igra na tom desnom beku za nekog kome to nije primarna pozicija, odličan gol, bravo!"
"Jakiću, drago mi je da si go*nima začepio usta"
"Jedina svijetla točka do gola"
"30 minuta reprize Farskih otoka"
"Prvo ime tekme JAKIĆ"
