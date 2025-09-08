Gattusova Italija odigrala triler vaterpolskog rezultata, Kosovo šokiralo Europu

U ponedjeljak su bitne pobjede u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine ostvarile reprezentacije Švicarske, Kosova, Danske, Škotske i Italije.

Švicarska se izdvojila na vrhu skupine B sigurnom 3-0 domaćom pobjedom protiv Slovenije u Baselu. Za drugi uspjeh u isto toliko nastupa strijelci su bili Elvedi (18), Embolo (33) i Ndoye (38).

U drugom dvoboju u toj skupini Kosovo je iznenađujuće u Prištini svladalo Švedsku sa 2-0 golovima Rexhbecaja (26) i Muriqija (42) te je izbilo na drugo mjesto.

Nakon dva kola Švicarska je na vrhu skupine s maksimalnih šest bodova, Kosovo ima tri, dok su Švedska i Slovenija na po jednom bodu.

Luda utakmica Izraela i Italije u Debrecenu

Obje utakmice u skupini C okončane su pobjedama gostiju, Danska je u Pireju nadigrala Grčku sa 3-0, dok je Škotska u utakmici igranoj u Zalaegerszegu sa 2-0 bila bolja od Bjelorusije. Važne bodove Danskoj osigurali su Damsgaard (32), Christiansen (61) i Hojlund (81), dok su prvu pobjedu Škotskoj u ovom kvalifikacijskom ciklusu donijeli Adams (43) i Volkov (65-ag).

Danska i Škotska sada imaju po četiri boda, Grčka je ostala na tri, dok je Bjelorusija bez bodova.

Italija se vratila u igru za vrh skupine I 5-4 gostujućom pobjedom protiv Izraela u utakmici igranoj u Debrecenu. Iako su nominalni domaćini vodili sa 1-0 i 2-1 autogolom Locatellija (16-ag) i golom Peretza (52), Talijane je dva puta u egal vraćao Kean (41, 54), da bi potom Politano (59) i Raspadori (82) odveli "azzurre" do prednosti od 4-2. Bastoni (87-ag) je nespretnom reakcijom zabio drugi autogol Italije na utakmici, a potom je Peretz (89) svojim drugim golom poravnao na 4-4, no Tonali (90+1) je udarcem izvan kaznenog prostora ipak osigurao Italiji drugu u isto toliko nastupa pod vodstvom novog izbornika, bivšeg trenera Hajduka Gennara Gattusa.

Italija je sada druga na ljestvici s devet bodova, koliko ima i njegov suparnik u ponedjeljak koji je odigrao susret više. Na vrhu je Norveška sa 12 bodova.

Izravni plasman na SP osigurat će pobjednici skupina.

