Sva lica Roberta Prosinečkog u hrvatskom razbijanju Crne Gore

Je li Robert Prosinečki vodio u ponedjeljak svoju posljednju utakmicu kao izbornik Crne Gore? Pita se to crnogorska javnost nakon hrvatskog razbijanja Sokolova na Maksimiru u ponedjeljak navečer.

"Oproštaj? Razgovaraću sa Savićevićem. Nije bila utakmica za Adžića, sa mnom ili bez bit će prostora za njega", istaknuo je Robert Prosinečki na pressici nakon utakmice, prenosi Vijesti online.

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je savršene kvalifikacije za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Zagrebu je u ponedjeljak pobijedila Crnu Goru s 4-0. Hrvatska je bila potpuno dominantna cijelu utakmicu. Crnogorci su imali tek 25 posto posjeda i jedan jedini udarac u okvir gola, i to u sudačkoj nadoknadi. Razumljivo, crnogorski su mediji razočarani ovom utakmicom, a nahvalili su i igru naše reprezentacije.

"Treba nam restart – Sokolovi bez krila, Prosinečki bez ideje", kaže naslov na portalu Lob sport. "Veliko ništa!

"Jesmo li baš tako loši? - pitaju se Vijesti online.

"Uplašeni i zbunjeni "sokoli" ni da zaprijete klasi "vatrenih": Hrvatska u laganom ritmu "odradila" Crnu Goru", pišu Vijesti.me. "Kraj utakmice i kraj muka Crne Gore - bio je to prvi meč "sokola" i Hrvatske u povijesti, ali ujedno i jedan od najlošijih naše selekcije ikada", stoji u izvještaju.

