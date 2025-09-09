Gattuso nakon kaosa u Debrecenu: ‘Najluđa utakmica u kojoj sam bio trener!’

Nogometna reprezentacija Italije izborila je sinoć važnu pobjedu (5-4) protiv Izraela u kvalifikacijama za SP 2026., ali izbornik "Azzurra" Gennaro Gattuso nakon susreta je priznao da je to bila najluđa utakmica u kojoj je sudjelovao kao trener.

U susretu koji je odigran u mađarskom Debrecenu Izrael je dva puta bio u prednosti. Izrael je poveo u 16. minuti autogolom Locatellija. Pred kraj prvog poluvremena, u 40. minuti, Talijani su izjednačili preko Moisea Keana. No, Izrael je ponovno poveo u 52. minuti, a strijelac je bio veznjak Peretz.

Gattusovi izabranici su odlično odgovorili na taj izazov i sa dva pogotka u razmaku od četiri minute iz zaostatka su prešli u vodstvo, a strijelci su bili Kean (54) i Politano (58). Kada je u 81. minuti Raspadori pogodio za vodstvo "Azzurra" 4-2, vjerojatno su svi mislili da je utakmica odlučena i da je rutinski treba privesti kraju. No, dogodio se novi obrat. Po drugi puta na utakmici, u 87. minuti, Talijani si zabijaju autogol, a ovaj puta nesretnik je bio Bastoni. Dvije minute kasnije još jedan šok za izbornika Gattusa. Najbolji izraelski igrač veznjak Peretz u 89. minuti pogađa za izjednačenje 4-4.

Na kraju, Talijane je spasio Tonali, koji je u sudačkoj nadoknadi (90+1) zabio za pobjedu 5-4.

"Ovo je bilo ubojstvo. Ovo je najluđa utakmica u kojoj sam sudjelovao kao trener. Želim pohvaliti momke što su u teškim trenucima uvijek dobro reagirali. No, ne smijemo primati ovako smiješne golove. Nije to kritika na račun igrača, to je posao za mene i moj stožer. Moramo to popraviti, i to hitno", izjavio je donedavni trener Hajduka za talijansku televiziju RAI.

"Morali smo bolje braniti naše vodstvo 4-2, a mi smo nekontrolirano srljali naprijed. Malo iskustva i par prilagodbi bilo bi dovoljno da to mirno privedemo kraju. Ova momčad mora pokazati čvrstoću u obrambenom bloku. Igrači zaslužuju pohvale što se tiče pristupa utakmici, pokazali su želju i srce. No, ako želimo napraviti nešto veliko, moramo se popraviti, svima je to jasno. To je zadatak za mene i moje suradnike ", rekao je Gattuso.

Bivši trener Hajduka je sredinom lipnja imenovan izbornikom četverostrukih svjetskih prvaka, naslijedivši na toj poziciji Luciana Spallettija, koji je dobio otkaz nakon lošeg starta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. "Azzurri" su pod Spallettijevim vodstvom u lipnju krenuli u kvalifikacije za SP, te su teško poraženi 0-3 u gostima kod Norveške, dok su kod kuće s 2-0 pobijedili slabašnu Moldaviju.

Gattuso je u dvije rujanske utakmice na kormilu reprezentacije upisao dva trijumfa, prvo uvjerljivu 5-0 pobjedu protiv Estonije u Bergamu i sinoć 5-4 protiv Izraela u infarktnoj utakmici.

Na SP 2026. direktno će se plasirati pobjednici 12 europskih kvalifikacijskih skupina, dok će drugoplasirane reprezentacije put do SP-a morati pronaći kroz dodatne kvalifikacije. U kvalifikacijskoj skupini I u najboljoj poziciji je i dalje Norveška, koja ima maksimalnih 12 bodova, i koja u utorak u Oslu dočekuje slabašnu Moldaviju. Na drugom mjestu je sada Italija sa devet bodova iz četiri utakmice. Treći je Izrael, također sa devet bodova, ali utakmicom više od Italije i Norveške. U listopadu Italija gostuje kod Estonije i dočekuje Izrael.

