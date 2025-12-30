Tragedija zavila Sukošan u crno: 'Mislim da on više nije mogao izdržati'
Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, otac je ubio 18-godišnjeg sina, a zatim sebe
Teška tragedija dogodila se u Sukošanu. Policija je oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva muška tijela u obiteljskoj kući, a po zaprimljenoj dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe.
Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, otac je ubio 18-godišnjeg sina, a zatim sebe. Otac i sin živjeli su u Zagrebu, a porijeklom su iz Sukošana gdje su došli u posjet djedu i baki. Sin je imao posebne potrebe. Tragedija se dogodila kada su djed i baka otišli kod liječnika.
'Mislim da nije mogao izdržati'
Mještani koji su pod dojmom ovog tragičnog događaja i dalje ne mogu vjerovati što se dogodilo. Oca i sina poznavala je mještanka Mirjana Kecman.
"Otac mu je pomagao, oni bi tu uvijek na praznike dolazili kod obitelji, kod oca i majke. Teško mi je, sve ih poznajem, ali ne znam pojedinosti. Jutros smo čuli buku", rekla je susjeda iz Mirjana.
"Oni su stigli iz Zagreba. Ja mislim da on više nije mogao izdržati, dvoje bolesne djece je imao", dodala je.
Trebate li vi i vaši najmiliji pomoć?
Možete se javiti na neki od ovih kontakata:
Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu – KBC Zagreb
U sklopu Klinike djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.
Psihološki centar TESA
Telefon za psihološku pomoć radnim danom od 10 do 22h: 01 4828 888
Internet savjetovalište – 0 – 24 sata, svim danima: psiho.pomoc@tesa.hr
Kako si?
Savjetovanje putem e-maila i u prostorima Udruge: savjet@kakosi.hr
Hrabri telefon – savjetodavna linija za roditelje i djecu
Besplatna savjetodavna linija za djecu: 116 111 i besplatna savjetodavna linija za roditelje: 0800 0800, otvorene radnim danom od 9 do 20h. Chat otvoren radnim danom od 15 do 19h i savjetovanje putem e-maila: savjet@hrabritelefon.hr i hrabrisa@hrabritelefon.hr
Plavi telefon
Besplatna savjetodavna linija: 01 4833 888, savjetovanje putem e-maila: info@plavi-telefon.hr
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Telefoni za psihološku pomoć službe za mentalno zdravlje mogu se zvati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 16,00 sati, utorkom i četvrtkom od 12,00 do 20,00 sati:
01 2991 356, 01 4696 276, 01 4696 107, 01 4696 297, 01 6468 334, 01 6468 335, 01 6468 337, 01 6468 338
Linija za savjetovanje mladih – "Brini o sebi – budi dobro – proživi covid"
Zagrebačka – 095 701 7913
Krapinsko-zagorska – 095 701 7914
Sisačko-moslavačka – 095 701 7915
Karlovačka – 095 701 7916
Varaždinska – 095 701 7917
Koprivničko-križevačka – 095 701 7918
Bjelovarsko-bilogorska – 095 701 7919
Primorsko-goranska – 095 701 7920
Ličko-senjska – 095 701 7921
Virovitičko-podravska – 095 701 7922
Požeško-slavonska – 095 701 7923
Brodsko-posavska – 095 701 7924
Zadarska – 095 701 7925
Osječko-baranjska – 095 701 7926
Šibensko-kninska – 095 701 7927
Vukovarsko-srijemska – 095 701 7928
Splitsko-dalmatinska – 095 701 7929
Istarska – 095 701 7930
Dubrovačko-neretvanska – 095 701 7931
Međimurska – 095 701 7932
Grad Zagreb – 095 701 8011
SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava
Savjetodavna linija: 051/211 888, e-mail: pomoc@sos-rijeka.org
Ženska pomoć sada – SOS telefon s Prihvatnim centrom za žene i djecu
SOS besplatni telefon: 0800 655 222, e-mail: zenskapomocsada@gmail.com
Autonomna ženska kuća
Besplatna savjetodavna linija koja je otvorena radnim danom od 11 do 17h: 0800 55 44
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima – Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Besplatna savjetodavna linija za emocionalnu podršku i pravno informiranje, otvorena 24h dnevno svakim danom, uključujući vikende, blagdane i praznike: 116 006
