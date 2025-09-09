Mali Dinamo protiv velikog! Kovačević: 'Slijedi nam pakao'

Dinamo Zagreb sutra od 16:30 kreće u obranu Kupa protiv Dinama iz Predavca, člana 3. NL Sjever i četvrtog ranga hrvatskog nogometa. Predavac je malo mjesto u općini Rovišće, a domaćin će igrati utakmicu života.

Trener Dinama Mario Kovačević svjestan je izazova:

„Znamo koliko im ovo znači. Išli smo ih gledati, teren je manji, dat će sve od sebe. Za njih je ovo najveći uspjeh, ali mi idemo po prolaz od prve minute.“

Dodaje kako je reprezentativna pauza iskorištena za pripreme:

„Nakon odmora radili smo naporno. Ovo nam je bila posljednja prilika za trening jer slijedi pakleni ritam svaka tri dana. Svi su zdravi, a oni s manjom minutažom dobit će šansu.“

