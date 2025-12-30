Dinamo gubi igrača koji slovi kao projekt kluba i predvodnik megatalentirane generacije?

Ako je vjerovati natpisima Sportskih novosti, jedan od najvećih Dinamovih talenata, Leon Jakirović, mogao bi napustiti klub.

Mladi (17) stoper želi igrati, a kako u Dinamu ne dobiva minutažu, kao jedinu opciju vidi transfer u klub koji će mu to omogućiti. Navodno su predstavnici hrvatskog reprezentativca do 18 godina već razgovarali s ljudima u klubu, koji su im objasnili kako zbog napete sezone veliki talent još nije dobio priliku ove sezone te im ponudili posudbu. Ta se opcija Jakirovićevim predstavnicima nije svidjela jer su dojma da u Dinamu ne obraćaju preveliku pozornost na svoje posuđene igrače. Podsjetimo, sličnog je stava bio i Noa Mikić, koji je tek nedavno dobio priliku u seniorskoj momčadi.

Zanimljivo je da je Jakirović već nastupao za Dinamo i da ima četiri nastupa za klub. Leon slovi kao veliki talent, a budući da ga već neko vrijeme prate brojni europski klubovi, Dinamo bi trebao reagirati ako ne želi ostati bez ponajvećeg talenta generacije. Zainteresirani su Napoli, Stuttgart, Milan i brojni drugi.

