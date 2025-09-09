Perišić pokazao da je lider i jednim potezom spasio suigrača: Pojavila se snimka iz drugog kuta

Pobjednički kvalifikacijski niz hrvatskih nogometnih reprezentativaca se nastavio i ovog ponedjeljka, na maksimirskom stadionu je Hrvatska razbila Crnu Goru 4-0 (1-0) u sklopu skupine L. Svakom novom utakmicom Svjetsko prvenstvo sve je bliže Hrvatskoj koja je trenutačno na vrhu ljestvice u skupini L izjednačena s Češkom.

Jedan zanimljiv trenutak se dogodio u 40. minuti kada je Hrvatska vodila 1:0 i tražila drugi pogodak. Franjo Ivanović je pucao, lopta je pogodila Stefana Savića u ruku, Zwayer se nije oglasio, a u prigovorima je pretjerao Duje Ćaleta-Car koji je zbog toga mogao zaraditi drugi žuti karton. Tada se Ivan Perišić pokazao kao pravi lider, odgurnuo je hrvatskog stopera od suca i smirivao ga.

"Ma da, taj jedan žuti. Mislio sam da je bio penal i da je njihov igrač igrao rukom, malo sam gestikulirao prema sucu, mislim da to nije bilo ništa previše, ali mi je došao Perija da se smirim jer imam žuti. Nikad ne znaš kakav je dan sucu, može bit lak na obaraču i dati drugi žuti i onda je opet druga utakmica. To je jedino razlog da me Perišić malo smirio, ali dobro je prošlo", rekao je poslije utakmice Duje Ćaleta-Car.

Taj trenutak se nije dobro vidio u prijenosu, ali se Perišićev potez vidi u vlogu Youtubera Brane FC što možete pogledati ispod na 29.35.

