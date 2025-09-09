Austrijski mediji otkrili tajnu: Karijera Edina Džeke je mogla izgledati potpuno drugačije

Večeras na Bilinom polju BiH dočekuje Austriju u kvalifikacijama za SP 2026. Obje reprezentacije traže pobjedu koja bi mogla odrediti put prema Mundijalu.

Zmajevi su odigrali četiri utakmice i upisali isto toliko pobjeda. Nova bi ih približila osvajanju prvog mjesta u skupini H. Austrijanci znaju koliko je ovo važan dvoboj, a njihovi mediji u najavama posebno ističu Edina Džeku.

Iako ima 39 godina, Džeko je i dalje najveća prijetnja. „Kronen Zeitung“ donosi zanimljiv detalj iz prošlosti – 2007. godine bio je na korak do potpisa za bečku Austriju nakon sjajnih igara u Teplicama. Sve je bilo dogovoreno, ali transfer je propao zbog neslaganja klubova. Umjesto Beča, Džeko odlazi u Wolfsburg i piše povijest.

Austrijanci i danas žale što ga nisu doveli, uvjereni da bi bio legenda njihovog nogometa. Osim Džeke, naglašavaju i Amara Dedića, bivšeg igrača Salzburga, koji dobro poznaje austrijski sustav igre.

