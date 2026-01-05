Analiza: Je li kaubojska otmica diktatora opravdana i kako će Amerika upravljati Venezuelom?

MIRJANA RAKIĆ ZA RTL DIREKT /

Prvo udari i eksplozije pa onda američki specijalci koji su helikopterima dovršili posao. Tako je izgledala otmica i blitzkrieg svrgavanje predsjednika Madura i njegove žene koji su uhićeni i nosačem aviona dovedeni na suđenje u New York.

Amerika ga tereti da je kao šef terorističkog kartela 'Sunca' uvozio kokain u Ameriku pa je zauzvrat Trump oružjem izveo demokraciju u Venezuelu. Maduro je danas na suđenju rekao da se ne osjeća krivim i da je i dalje predsjednik Venezuele. Akciju Amerikanaca za RTL Direkt komentirala je vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić. Više pogledajte u prilogu