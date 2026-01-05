Opasnost od ledene kiše i snijega: Šef DHMZ-a upozorio građane, ekstremni minusi sve do četvrtka

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'PRAVA ZIMA' /

Snijeg je posljednjih dana, a posebice danas, zabijelio veći dio Hrvatske, a za većinu je države izdan i žuti meteoalarm, dok su dubrovačka regija i velebitski kanal pod narančastim.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno priopćenje - očekuju vrlo nepovoljne vremenske uvjete sve do četvrtka. Upozoravaju na obilan snijeg na kopnu, kišu na obali i olujan vjetar.

A što nas očekuje u idućim danima, razgovarali smo s prvim čovjekom Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivanom Güttlerom.