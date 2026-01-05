Opasnost od ledene kiše i snijega: Šef DHMZ-a upozorio građane, ekstremni minusi sve do četvrtka

POVIJESNA AUKCIJA /
Novi rekord 'kralja tune' u Japanu: Ribu od 243 kg kupio za više od tri milijuna dolara
Snijeg je posljednjih dana, a posebice danas, zabijelio veći dio Hrvatske, a za većinu je države izdan i žuti meteoalarm, dok su dubrovačka regija i velebitski kanal pod narančastim.
Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno priopćenje - očekuju vrlo nepovoljne vremenske uvjete sve do četvrtka. Upozoravaju na obilan snijeg na kopnu, kišu na obali i olujan vjetar.
A što nas očekuje u idućim danima, razgovarali smo s prvim čovjekom Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivanom Güttlerom.