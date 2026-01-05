Preokret u slučaju uginulih psića kod Velike Gorice: Donosimo priču žena sa snimke

Pronađene su dvije žene koje su kod vatrogasnog doma Lukavec pokraj Velike Gorice u vrećici ostavile štence koji su uginuli od hladnoće.

Obje su s otoka Korčule, a u Zagrebu su toga dana bile na proslavi Nove godine. Dubrovačko-neretvanska policija nam je potvrdila da su jučer same došle u policijsku postaju Korčula na razgovor te da se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

S dvjema ženama razgovarali smo i mi. Skrivenog identiteta odlučile su podijeliti svoju stranu priče. Više pogledajte u videu.