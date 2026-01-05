FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PRONAŠLI IH NA GRANI' /

Preokret u slučaju uginulih psića kod Velike Gorice: Donosimo priču žena sa snimke

5.1.2026.
17:02
RTL Danas
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pronađene su dvije žene koje su kod vatrogasnog doma Lukavec pokraj Velike Gorice u vrećici ostavile štence koji su uginuli od hladnoće.

Obje su s otoka Korčule, a u Zagrebu su toga dana bile na proslavi Nove godine. Dubrovačko-neretvanska policija nam je potvrdila da su jučer same došle u policijsku postaju Korčula na razgovor te da se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

S dvjema ženama razgovarali smo i mi. Skrivenog identiteta odlučile su podijeliti svoju stranu priče. Više pogledajte u videu. 

 

PsićiVelika GoricaNapustene Zivotinje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'PRONAŠLI IH NA GRANI' /
Preokret u slučaju uginulih psića kod Velike Gorice: Donosimo priču žena sa snimke