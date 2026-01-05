Stravični prizori kod Svetog Roka: Pogledajte što je ostalo od kamiona koji se zapalio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zbog snijega stvorili su se danas problemi u prometu. Kod Svetog Roka došlo je do prevrtanja kamiona koji se zapalio jutros oko 2 sata, zbog čega je autocesta na tom dijelu bila satima zatvorena.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica.

U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima i na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila.