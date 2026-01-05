Oštećena freska s motivom pakla, župnik: 'Ako cijela Crkva griješi, ispričat ćemo se'

INCIDENT U SOLINU /

Vandalski čin u Solinu. Nepoznati počinitelji devastirali su baziliku Svete obitelji i to usred večernje mise. Iščupana je rampa, a oštećeni su i zidovi unutar crkve u neposrednoj blizini svetohraništa, objavila je Župa Gospe od Otoka na svom Facebook profilu. Izvide je pokrenula i policija koja trenutačno utvrđuje sve činjenice, a o svemu smo razgovarali sa župnikom don Stipanom Šurlinom.

Don Šurlina otkrio je da je oštećena freska s motivom pakla, koja je očito, kako je poručio, nekome zasmetala. 'Živimo u takvome svijetu, možemo se čuditi ili ne čuditi. To je jedan poticaj svima nama da probamo na drugačiji način iskomunicirati o suživotu u javnome društvu', rekao je.

Don Šurlina ispričao je da se s ovakvim incidentom prvi puta susreće. 'Teško je ocijeniti o kakvoj osobi se radi. Bilo bi dobro vidjeti u čemu je problem i koji je razlog za ovakvu devastaciju. Važno je pomoći jedni drugima, ne svodi se sve samo da se osoba kazni i osudi. I to mi je motiv. Ako toj osobi cijela Crkva griješi, da vidimo što se može napraviti. Ako smo u krivu da se ispričamo i popravimo stvar', zaključio je župnik don Šurlina.