Trump već ima novu metu? Kovač objasnio kako bi reagirala Europska unija: 'Ja sam nesretan'

U subotu rano ujutro Sjedinjene Američke Države izvele su napad na Venezuelu, američke snage su pritom zarobile predsjednika Nicolasa Madura i odveli ga iz zemlje zajedno sa suprugom. Donald Trump je izjavio kako će zemlju zasad staviti pod američku kontrolu, uključujući i raspoređivanje američkih snaga ako bude potrebno.

O budućnosti Venezuele u studiju RTL-a Danas s Mirom Kovačem, bivšim ministrom vanjskih poslova, razgovarali su voditelji Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič.

Je li američka akcija u Venezueli legitimna ili kršenje međunarodnog prava?

Ovisi o kutu gledišta. Za Amerikance, odnosno Trumpovu administraciju, ovo je legitimno. Njegova će administracija vjerojatno tvrditi da je riječ isključivo o obrani, dok mnogi stručnjaci i pravnici kažu da nije tako. No, kako to obično biva u životu? Postoji ona La Fontaineova basna, preuzeta od Ezopa, o vuku i janjetu koja započinje stihom: "Razlog onoga jačeg uvijek je bolji". Čini se da je tako i u ovom slučaju. Naš narodni prijevod bi glasio: "Tko je jači, taj kvači".

To je jednostavno tako – Amerikanci imaju poziciju moći. Prije mjesec dana su u svojoj Strategiji nacionalne sigurnosti jasno dali do znanja da neće dopustiti bilo kakav štetan utjecaj u zapadnoj hemisferi, misleći na Latinsku i Južnu Ameriku. U međuvremenu je upravo tamo Kina postala prvi trgovinski partner većini država. Samo pet dana nakon američke objave, i Kina je objavila svoju strategiju za Latinsku Ameriku. Prema tome, ovo je jasna poruka Kinezima i Rusima da se maknu iz zapadne hemisfere, što oni, naravno, neće učiniti.

Kako su uspjeli uhvatiti Madura?

Nisam upućen u to što su radili pripadnici američkih sigurnosnih službi, ali očito je da su određeni elementi unutar same vlasti u Venezueli bili uključeni u tu američku akciju. Teško je reći zašto, na koji način i čime su točno bili motivirani, ali u svakom slučaju morao je postojati nekakav dosluh.

Trump tvrdi da je Maduro šef narkokartela i da je razlog za sve ovo droga - je li to doista tako ili iza je svega želja da prisvoje naftu i minerale?

Jedan od razloga je slanje jasne poruke svjetskim konkurentima, ponajprije Kinezima i Rusima, da nemaju što tražiti u "američkom dvorištu". To je vrlo izravna poruka njima, ali naravno i drugim jakim državama. Nafta je jedan od ključnih motiva. Na kraju krajeva, to ne skriva ni Trump, kao ni njegov savjetnik Miller. On je javno izjavio kako se radi o tome da su vlasti u Venezueli, navodno, "pokrale" Amerikance kada su nacionalizirale svoje resurse.

Hoće li se Trump zaustaviti na ovome ili je to početak - bi li Amerika mogla napasti i Grenland?

Trump će nastaviti tamo gdje može gurati svoje nacionalne interese. O Grenlandu je govorio javno, a to čine i neki njegovi suradnici. Postoji li zaista potreba da on to učini aneksijom ili okupacijom? Ne znam, ali gledajte – zamislimo situaciju u kojoj Amerika izvede iskrcavanje na Grenland. Budimo realni: kako bi reagirala Europska unija, a kako Danska? Žalili bi se, ali ništa više od toga, jer je odnos snaga takav kakav jest. Zbog toga sam nesretan jer sam Hrvat koji želi da Europska unija bude znatno jača.

Je li ovo ohrabrenje Kini da napadne Tajvan?

Kina to planira, Kina provodi vojne vježbe i Amerikanci to znaju. Sjedinjene Američke Države upravo su odobrile 11 milijardi dolara vojne pomoći Tajvanu, dok se Japan priprema za intervenciju u slučaju kineskog napada. Amerikanci će pokušati spriječiti invaziju Kine na Tajvan, no ključno je pitanje mogu li oni, zajedno sa svojim saveznicima, doista zaustaviti takav pohod. To je, u konačnici, pitanje odnosa snaga.

Rusija je osudila napad - ali nije se još oglasio Vladimir Putin.

Vladimir Putin trenutno nije previše sretan jer je mislio da je blizu sporazuma s Amerikancima. Sljedeći dani pokazat će ima li nade za mirovne razgovore. Incident koji se dogodio – napad dronovima na objekt koji spominju Rusi, a za koji Ukrajinci tvrde da se nije dogodio – dodatno je zakomplicirao stvari. Čak je i CIA preko medijskih kanala potvrdila da je napad na Putinov objekt doista izvršen. Sve to govori da je povjerenje ozbiljno narušeno, a bliska budućnost pokazat će hoće li pregovori ipak uroditi nekim mirovnim rješenjem.

Ukrajinci imaju problema s ljudstvom. Iako se bore veličanstveno, hrabro i vrlo su inovativni u tehnologiji i dronovima, nisu u stanju s trenutnim brojem ljudi pokriti cijelu liniju fronte. Rusi to koriste i uspijevaju probiti određene punktove. Zauzeli su gradove Mirnograd i Pokrovsk, kao i Guljajpolje u Zaporoškoj oblasti.

Ukrajincima nije lako, a Rusi će nastaviti s ovim ratom iscrpljivanja sve dok ne zaključe da su ostvarili svoje ciljeve. Moja je želja da ova godina za Ukrajince bude puno bolja, ispunjena s više sreće i zadovoljstvom, te da konačno dođe do mirovnog rješenja. Ovaj rat se mora zaustaviti jer više nema nikakvog smisla.