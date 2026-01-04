Raširio se strah, Trumpovi suradnici nacratali novu metu? Znakovito napisali: 'Uskoro...'

Nakon što su Sjedinjene Američke Države jučer u vojnoj intervenciji uhitile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, Donald Trump je poručio da će njegova administracija preuzeti upravljanje zemljom sve do potpune tranzicije vlasti. Taj potez, kao i sama vojna akcija, potaknuli su duboku zabrinutost da bi Trump svoju pozornost mogao usmjeriti i na druge dijelove svijeta. Taj se strah posebno snažno osjeti među stanovnicima Grenlanda.

'Očekujemo puno poštivanje teritorijalnog integriteta'

Pripadnici Trumpova MAGA pokreta ponovno su počeli otvoreno referirati na mogućnost američkog preuzimanja tog teritorija. Katie Miller, podcasterica i supruga Stephena Millera, Trumpova moćnog zamjenika šefa osoblja za politiku, na društvenoj mreži X podijelila je kartu Grenlanda preko koje je bila postavljena američka zastava, uz kratak komentar: "Uskoro".

Objava je uslijedila samo nekoliko sati nakon američke vojne operacije u Venezueli i uhićenja Madura te je u Danskoj doživljena kao provokacija i prijetnja aneksijom.

Na objavu je reagirao danski veleposlanik u SAD-u Jesper Møller Sørensen. On je podijelio objavu uz "prijateljski podsjetnik" na dugogodišnje obrambene veze dviju zemalja.

"SAD i Danska su bliski saveznici i tako bi trebali nastaviti surađivati. Sigurnost SAD-a ujedno je sigurnost Grenlanda i Danske. Grenland je već dio NATO-a", poručio je Sørensen. Dodao je da dvije zemlje već blisko surađuju na Arktiku i naglasio da je Danska u 2025. povećala izdvajanja za obranu na 13,7 milijardi dolara, upravo za sigurnost Arktika i sjevernog Atlantika.

"I da, očekujemo puno poštivanje teritorijalnog integriteta Kraljevine Danske", dodao je.

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

Zašto Trump želi Grenland?

Grenland, najveći otok na svijetu s populacijom od 57.000 stanovnika, autonomni je teritorij unutar Kraljevine Danske već 600 godina. Otok ima vlastitu vladu i strateški je iznimno važan zbog obrane, ali i golemog rudnog bogatstva.

Smješten je na arktičkom krugu, između SAD-a Rusije i Europe i nudi jedinstvenu geopolitičku prednost na koju Amerika motri već više od 150 godina.

Trump je više puta javno izjavio da SAD "mora imati Grenland", pritom ne isključujući ni uporabu vojne sile. Prošle godine imenovao je guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland. Landry je tada zahvalio Trumpu na imenovanju, navodeći da mu je "čast služiti kako bi Grenland postao dio SAD-a".

"Trebaju nam snažniji ciljevi nacionalne sigurnosti. Ljudi zapravo uopće ne znaju polaže li Danska na to zakonsko pravo, no trebala bi ga se odreći jer nam je to potrebno zbog nacionalne sigurnosti", izjavio je Trump.

Američki potpredsjednik JD Vance prošle je godine posjetio američku vojnu bazu Pituffik na Grenlandu te optužio Dansku da ne radi "dovoljno dobar posao" kada je riječ o sigurnosti tog teritorija.

Osim strateškog položaja, Grenland krije bogata nalazišta raznih prirodnih resursa, nafte i minerala, zlata, urana i željeza. Budući da Kina trenutačno opskrbljuje svijet većinom tih minerala, SAD je iznimno zainteresiran za iskorištavanje resursa u neposrednoj blizini.

'Ne možete anektirati drugu zemlju'

Danska premijerka Mette Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen ranije su zajednički poručili da se granice i suverenitet država temelje na međunarodnom pravu. "Ne možete anektirati drugu zemlju. Čak ni uz argument međunarodne sigurnosti", poručili su.

Iako većina stanovništva želi neovisnost, ankete pokazuju da ne žele postati dio SAD-a. Zbog sve učestalijih prijetnji, danska vojna obavještajna služba prošlog je mjeseca SAD prvi put označila kao sigurnosni rizik, što se smatra dramatičnom promjenom u transatlantskim odnosima.

Može li se to dogoditi?

Stručnjaci smatraju da bi Grenland, postane li neovisniji, mogao izabrati "slobodno pridruživanje" SAD-u, kao što su već neke pacifičke nacije napravile. S druge strane, Trump prijeti carinama Danskoj (posebno farmaceutskim gigantima) ako se budu opirali.

Iako je ovaj scenarij zasad malo vjerojatan, sama činjenica da se o njemu raspravlja unosi nemir u međunarodnu politiku, piše Sky News.

