STIŽE ZAHLAĐENJE /

Ponadali ste se proljeću? Meteorologinja najavila zimske dane, pljuskove i pahulje

Dakle kiša, zahladnjenje, jako jugo pa olujna bura sutra i u petak, a od vikenda smirivanje vremena

19.2.2026.
5:59
Ana Bago Tomac
Nakon sunčanog dana, mnogi su se ponadali proljeću, ali ono što slijedi su još dva-tri dana zimskog vremena! Na zapadu će se zatvoriti Genovska ciklona koja će se preko nas premještati na istok, a nakon nje proširit će se osjetno hladniji zrak sa sjevera.

U noći na četvrtak stiže nam novo naoblačenje tako da će jutro na zapadu zemlje i na Jadranu biti pretežno oblačno i kišovito, a na Jadranu su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Zbog oblaka jutro će biti malo toplije nego jučer, uglavnom stupanj ili dva u plusu, na Jadranu od šest do devet stupnjeva.

Poslijepodne naoblačenje i u središnjem dijelu. U većini krajeva bit će i slabe do umjerene kiše, ali lokalno postoji i mogućnost za pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će umjeren južni vjetar

Najmanje kiše bit će na istoku zemlje, a na krajnjem istoku bit će i sunčanih razdoblja. Najviša temperatura slična jučerašnjoj,  od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva.

Na jugu promjenjivo i nestabilno. U srednjoj Dalmaciji kiša će lokalno biti jaka i obilna, moguća je i grmljavina, a sve to pratit će i jako jugo s olujnim udarima. Obilna oborina očekuje se i u dalmatinskom zaleđu. Temperatura slična kao i proteklih dana - između 13 i 15 stupnjeva.

Na sjevernom dijelu također kišovito i oblačno, povremeno uz obilnu oborinu praćenu grmljavinom. Slično će biti i u gorskom dijelu gdje će se sutra mjeriti oko 10 stupnjeva, a također je moguća i grmljavina!

IDUĆIH DANA

Što nam donosi kraj tjedna i kakav je vikend? Najhladnije će svakako biti u petak kad će kiša u gorju prijeći u snijeg, a susnježice bi moglo biti i u nizinama. Puhat će jak sjeverni vjetar i bit će to više zimski nego proljetni dan! Za vikend smirivanje vremena, sunčanije, ali i dosta hladno - ujutro temperature ispod nule, a o nekom toplijem vremenu možemo govoriti idući tjedan.

Na Jadranu u petak jaka i olujna bura, a kiša i pljuskovi poslijepodne u smirivanju. U subotu će oslabjeti i bura tako da možemo reći da se od subote ovdje očekuje toplije i sunčanije vrijeme.

Dakle kiša, zahladnjenje, jako jugo pa olujna bura sutra i u petak, a od vikenda smirivanje vremena.

