Amerika će udariti uskoro? Objavljeno kada bi mogao krenuti napad na Iran

Američka vojska spremna je napasti Iran već ovog vikenda, iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o tome hoće li odobriti takve akcije, rekli su upućeni izvori za CNN.

Bijela kuća je obaviještena da bi vojska mogla biti spremna za napad do vikenda, nakon značajnog gomilanja zračnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana, dodaju izvori. No, Trump očito još važe sve opcije te se savjetuje sa suradnicima o tome što učiniti.

O spremnosti SAD-a za napad do vikenda prvi je pisao američki CBS News. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u srijedu da se očekuje da će Iran pružiti više detalja o svojoj pregovaračkoj poziciji "u sljedećih nekoliko tjedana", ali nije rekla hoće li Trump odgoditi vojnu akciju unutar tog vremena

Dodala je da iako je "diplomacija uvijek njegova prva opcija“, vojna akcija ostaje na stolu.

Iranski i američki pregovarači razmjenjivali su bilješke tri i pol sata u utorak na neizravnim pregovorima u Ženevi, iako su otišli bez jasnog rješenja. Glavni iranski pregovarač kazao je da su se obje strane dogovorile o "skupu vodećih načela", iako je američki dužnosnik rekao da "još uvijek ima mnogo detalja za raspravu".

Moguće vrijeme napada

Sve je veći strah od vojnog sukoba između dviju nacija, čak i dok dužnosnici polažu napore u diplomatska rješenja.

Najnaprednija skupina nosača zrakoplova u američkom arsenalu, USS Gerald Ford, mogla bi stići u regiju već ovog vikenda. Sredstva američkih zračnih snaga sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući tankere za punjenje gorivom i borbene zrakoplove, premještaju se bliže Bliskom istoku, također tvrde izvori.

Nove satelitske snimke i analiza Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost pokazuju da Iran istovremeno utvrđuje nekoliko svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi zatrpao ključna mjesta usred američkog vojnog pritiska.

O vremenu napad moglo bi utjecati više faktora. Zimske olimpijke igre, koje tradicionalne obilježavaju globalno jedinstvo, završavaju u nedjelju pa neki europski dužnosnici ne vjeruju da će napad krenuti prije toga.

Uz to, u srijedu je počeo Ramazan, a neki dužnosnici američkih saveznika na Bliskom istoku smatraju da bi napad tijekom muslimanskog svetog mjeseca pokazao američko nepoštovanje.

Trump je ranije izrazio želju za promjenom režima i inzistirao da Iran ne dobije nuklearno oružje, ali nije rekao koji bi točno bili njegovi ciljevi naređivanjem napada.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ovo okidač za kraj pregovora? Zelenski svakako zna što znači biti u Trumpovoj nemilosti