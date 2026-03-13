Put do Formule 1 počinje ovdje: priča koja stoji iza ‘F2:Chasing the Dream’

Posljednjih nekoliko godina svijet motosporta doživio jevisok porast popularnosti, ponajviše zahvaljujući serijama koje su gledateljima približile dramu iza kulisa. Fantastična dokumentarnas serija 'F2:Chasing the Dream' prikazuje brutalnu borbu mladih talenata za mjesto pod suncem pretvorila u napetu priču koju je nemoguće prestati gledati.

Foto: voyo

Odskočna daska do zvijezda

Što je zapravo Formula 2? Najjednostavnije rečeno, to je posljednja i najteža stepenica prije ulaska u elitno društvo Formule 1. Za razliku od kraljevske klase, gdje timovi troše stotine milijuna eura na razvoj bolida, F2 je takozvana ‘spec’ serija. Svi vozači natječu se u identičnim bolidima koje pokreće 3.4-litreni V6 turbo motor snage oko 620 konjskih snaga. To znači da tehnološka prednost ne postoji, a jedina razlika između pobjede i poraza leži u čistoj vještini vozača i strategiji tima. Brutalno, pošteno i bez skrivanja.

Foto: voyo

Ovi bolidi, koji postižu brzine do 335 km/h, testiraju mlade nade na istim stazama i istim vikendima kad se održavaju i F1 utrke, stavljajući ih pod izravno svjetlo reflektora pred šefovima najvećih momčadi.

Foto: voyo

Revolucija iza kulisa

Inspirirana ogromnim uspjehom Netflixovog serijala ‘Drive to Survive’, produkcija Formule 1 pokrenula je 2020. godine vlastitu seriju posvećenu Formuli 2. ‘F2: Chasing the Dream’ od samog je početka ponudio nešto drugačije: siroviji, intimniji i često bolniji uvid u živote vozača. Bez uljepšavanja, serija prikazuje ogroman pritisak s kojim se suočavaju dvadesetogodišnjaci čije karijere ovise o jednom jedinom rezultatu.

Foto: voyo

Kroz ‘fly-on-the-wall’ format, kamere prate svaki njihov korak, od napetih sastanaka s inženjerima i svađa unutar momčadi do suza nakon sudara i euforije na pobjedničkom postolju.

Foto: voyo

Više od samog utrkivanja

Ono što je seriju učinilo toliko popularnom nisu samo spektakularni manevri na stazi, već duboko ljudske priče. Već prva sezona suočila je gledatelje s nezamislivom tragedijom, emotivno obrađujući pogibiju mladog vozača Anthoinea Huberta, što je cijeli svijet podsjetilo na opasnosti ovog sporta. Pratili smo i uspon današnjih F1 zvijezda poput Oscara Piastrija, koji je kao debitant osvojio naslov, ili Micka Schumachera, koji se borio s teretom slavnog prezimena.

Foto: voyo

Serija beskompromisno prikazuje kako članstvo u F1 akademijama poput Ferrarijeve ili Red Bullove donosi podršku, ali i nemilosrdan pritisak gdje loša sezona često znači kraj sna. Upravo ta surova realnost, kombinirana s iskrenim emocijama i nevjerojatnom borbom, čini Formulu 2 i seriju 'F2:Chasing the Dream' pričom koja nadilazi sport i postaje inspiracija o odricanju i ustrajnosti.

Foto: Voyo

Dokumentarnu seriju 'F2: Chasing the dream' gledaj odmah na platformi Voyo.