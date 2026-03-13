Lava presjekla glavnu cestu! Dramatične scene jednog od najaktivnijih vulkana na svijetu

Dva toka lave izbila su iz vulkana i presjekla glavnu otočnu prometnicu napola. Dramatične fotografije prikazuju kako užarena lava prolazi kroz šumu i prelazi preko ceste na francuskom prekomorskom otoku Réunion u Indijskom oceanu.

Lava je potekla iz vulkana Piton de la Fournaise, jednog od najaktivnijih vulkana na svijetu, koji se nalazi na istočnom dijelu otoka. Vulkan, koji je dio UNESCO-ove svjetske baštine, eruptirao je rano u četvrtak. Riječ je o drugoj erupciji ove godine, nakon što je vulkan bio aktivan i 13. veljače. Naziv Piton de la Fournaise u prijevodu znači "Vrhunac peći" - riječ je o štitastom vulkanu s blagim i širokim padinama koje nastaju zbog čestih erupcija rijetke bazaltne lave, slične onima na Havajima.

Vulkan se uzdiže 2632 metra iznad nadmorske visine i prekriva gotovo trećinu površine otoka. Star je oko 500 tisuća godina i eruptira otprilike jednom godišnje, pri čemu se lava slijeva niz padine njegove kaldere. Unatoč čestim erupcijama, one uglavnom ne predstavljaju opasnost za oko 860 tisuće stanovnika koji žive na otoku. Vulkan u prosjeku eruptira svakih devet mjeseci, a samo 2017. godine zabilježene su čak tri erupcije, navodi službena francuska turistička stranica. Erupcije su najčešće ograničene na područje kaldere, no ponekad tokovi lave dođu i do državne ceste, kao i sada, koja povezuje općine Saint-Philippe i Sainte-Rose na otoku Réunion.