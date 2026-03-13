Zelenski i Macron stisnuti pod kišobranom zaplesat će tango? Kao da ih je sudbina opet spojila

Predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Pariz 13. ožujka na razgovore s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o ratu u Ukrajini i tekućim mirovnim naporima. Ubrzo je osvanula fotografija njihovog susreta koja ostavlja bez riječi. Sa spojenim rukama, pod jednim kišobranom, nisu uspjeli sakriti osmjehe na licima. Ponosno su pozirali fotografima. Gledajući fotografiju teško je i povezati da se radi o političarima pred kojima su ozbiljne teme, izledaju kao prijatelji iz djetinjstva koje je sudbina razdvojila, a sada opet spojila.

Ipak, na stolu su bile ozbiljnije teme. Dvojica čelnika razgovarala su o sigurnosnoj situaciji u Europi, Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i o obrambenoj suradnji i zajedničkoj vojnoj proizvodnji.

"Identificirali smo korake i konkretne odluke koje mogu donijeti snažne rezultate. To se odnosi i na protuzračnu obranu i na borbeno zrakoplovstvo", rekao je ukrajinski predsjednik na X-u. Prošle godine Ukrajina je potpisala sporazum s Francuskom o potencijalnoj kupnji do 100 borbenih zrakoplova Dassault Rafale i osam sustava protuzračne obrane sljedeće generacije SAMP/T.

Tema je bila i nafta

Elizejska palača ranije je priopćila da će Macron i Zelenski razgovarati o francuskoj i europskoj podršci ukrajinskoj obrani i načinima povećanja pritiska na Rusiju, naime ciljanjem njezine flote u sjeni.

"Važno je nastaviti vršiti pritisak na Rusiju zbog ovog rata kako bi se postigla istinska sigurnost i trajni mir", rekao je Zelenski. Sastanak se održao upravo u trenutku kada SAD poduzimaju korake za ublažavanje sankcija ruskoj nafti, dok tekući rat Washingtona s Iranom potiče rast cijena goriva. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s Macronom, Zelenski je upozorio da ublažavanje američkih sankcija može Rusiji osigurati 10 milijardi dolara za njezine ratne napore.

"Ovo definitivno ne pomaže miru“, rekao je Zelenski. EU i preostale članice G7 zadržat će sankcije protiv Moskve, unatoč teškoj situaciji na tržištu nafte, naglasio je Macron.

"Kontekst rastućih cijena nafte ni na koji način ne bi trebao dovesti do preispitivanja naše politike sankcija prema Rusiji“, rekao je na konferenciji za novinare. Francuski čelnik također je rekao da je američko odricanje ograničeno i da će imati zanemariv utjecaj. Komentirajući neprijateljstva na Bliskom istoku, Zelenski je napomenuo da se već više od 10 zemalja obratilo Ukrajini za pomoć u suzbijanju iranskih dronova.

"To su zapravo isti dronovi koje je iranski režim isporučio Rusiji i naučio Ruse kako da ih koriste protiv mirnog ukrajinskog stanovništva“, rekao je Zelenski. Kijev je prethodno potvrdio slanje stručnjaka za dronove u Jordan, Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. Posjet je označio Zelenskijev drugi posjet Francuskoj ove godine. Ukrajinski čelnik sudjelovao je na summitu Koalicije voljnih 6. siječnja, gdje su se Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo obvezale rasporediti trupe u Ukrajini kao dio poslijeratnih sigurnosnih jamstava.

