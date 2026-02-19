Rijeka na vrućem terenu, stručnjak siguran u jednu stvar: 'To nije slučajnost'

Rijeku u četvrtak (21.00 sati) na Cipru očekuje prva utakmica doigravanja za osminu Konferencijske lige protiv Omonije.

Nakon sjajne predstave i uvjerljive pobjede u HNL-u protiv Varaždina, koja je po mnogima bila i najbolja partija Riječana u drugom dijelu sezone, momčad Victora Sáncheza s velikim apetitima putuje na Cipar. O očekivanjima i zamkama koje čekaju Bijele, za Net.hr je govorio Saša Peršon, legenda Rijeke i bivši hrvatski reprezentativac.

Omonia je vrlo respektabilna momčad, koja nezaustavljivo juri prema naslovu prvaka u domaćem prvenstvu i u sjajnoj je formi, ima devet pobjeda u posljednjih 10 utakmica.

"Rijeka je svjesna da mora odigrati utakmicu najmanje na onoj razini kao što je odigrala protiv Varaždina, jer Europa je ipak nešto sasvim drugo nego naša liga. Mora ponoviti takvu igru, međutim, ni to ne mora ništa značiti. Sigurno je da ih očekuje jedna teška utakmica i neraspoložen protivnik, ali ovo su dvije utakmice. Treba pokušati doći do što boljeg rezultata i onda eventualno na uzvratu napraviti sve da bi se prošlo dalje", kazao nam je Peršon na početku.

Cipar je opasan

Potom je Peršon upozorio na snagu klubova s Cipra, koji se kod nas ne doživljavaju kao pretjerano opasni protivnici.

"Neovisno o tome što se radi o ekipi s Cipra, svi dobro znamo da to ne treba gledati na taj način. To su momčadi koje su posložene od igrača izvana, ima tu dosta igrača iz Južne Amerike. Već godinama se pokazuje da su te ekipe s Cipra uvijek rezultatski jako, jako uspješne", objasnio je pa se osvrnuo na odličnu formu sljedećeg protivnika Rijeke:

"Kad jedna ekipa zabilježi devet pobjeda, sigurno treba znati da se radi o jednoj ozbiljnoj ekipi. Sve te ekipe s Cipra svake godine naprave dobre rezultate, prođu skupine i uđu u nokaut faze. To nije slučajnost. Normalno je da Rijeku čeka jedan ozbiljan i nezgodan protivnik, možda i nepoznanica."

Jadranski derbi u sredini

Rijeku između dvije utakmice s Omonijom čeka veliki ispit u HNL-u, Jadranski derbi protiv Hajduka, koji se ove nedjelje igra u Splitu.

"To je sigurno otegotna okolnost. Teško je zadržati puni fokus na Europi kada vas između dvije tako važne utakmice čeka derbi. To je ogroman fizički i mentalni napor i sigurno će utjecati na pripremu za uzvrat. Trener će morati biti jako oprezan s rotacijama i minutažom kako bi sačuvao svježinu ključnih igrača, jer ritam od tri teške utakmice u tjedan dana može biti presudan", zaključio je.

