Žene koje su ostavile štence ispričale svoju stranu priče: 'Udruge su nam okrenule leđa'

Pronađene su dvije žene koje su kod vatrogasnog doma Lukavec pokraj Velike Gorice u vrećici ostavile štence koji su uginuli od hladnoće.

Obje su s otoka Korčule, a u Zagrebu su toga dana bile na proslavi Nove godine. Dubrovačko-neretvanska policija je potvrdila za RTL Danas da su jučer same došle u policijsku postaju Korčula na razgovor te da se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

S dvjema ženama razgovarali smo i mi. Skrivenog identiteta odlučile su podijeliti svoju stranu priče.

"Mi smo tri bračna para koji smo u Zagreb išli na doček, smještaj smo pronašli u okolici Zagreba. Prvi dan nove godine odlučili smo provesti u šetnji i dok smo šetale vidjele smo čvrsto zavezanu kesu koja visi na grani i s koje smo čuli mijaukanje. Znači, sve udruge koje smo nazvali ili nam se nisu javile ili su nam okrenule leđa bez obzira što su znale da će te životinje uginuti ako im ne pomognu i bez obzira što su znale da smo mi tu slučajno, da mi nismo iz Velike Gorice", kazala je jedna od žena.

