Oni mogu trljati ruke! I ovih su se blagdana pokazale kao unosan posao: 'Znalo se čekati i po 40 minuta...'

Blagdanska sezona polako se privodi kraju, a podaci Porezne uprave pokazuju da se na adventima diljem zemlje trošilo više nego prošle godine. Pozitivne brojke stižu iz turističkih zajednica, od sjevera do juga.

I ovih blagdana adventske kućice pokazale su se kao unosan posao. Iza ugostitelja je više od četrdeset dana rada na otvorenom.

"Bilo je par dana po -5, -3, ali dok smo radili nismo ni osjetili hladnoću, popili bi nešto toplo i bilo je super", rekla je Marija Posarić iz Zagreba.

Iako je bilo hladno, rad u kućicama se isplatio. Ugostitelji, uglavnom zadovoljni.

"20 tisuća porcija je prodano u nekih 40 dana, što je otprilike oko 500 – 600 porcija na dan. To je za našu jednu kućicu koju imamo zbilja jako dobro i pozitivno. Presretni smo, super je sve prošlo, jako je hladno, bilo je jako naporno", rekao je zagrebački ugostitelj Hrvoje Drahotusky.

Iako se dio posjetitelja žalio na cijene, redovi ni ove godine nisu izostajali.

"Znalo se kod nas čekati po 40 minuta u redu, znali smo u jednom danu potrošiti 300 litara vanilije, 100 kilograma smjese za fritule koje radimo, tako da smo zadovoljni", rekla je zagrebačka ugostiteljica Dijana Džapo.

'Broj računa u prosincu premašio je 34 milijuna'

Da ugostitelji imaju razloga slavlje pokazuju i podaci Porezne uprave. "Broj računa u prosincu premašio je 34 milijuna, što je u usporedbi s istim razdobljem lani povećanje od 6 posto. Na pripremi i usluživanju hrane i pića u mjesec dana zaradilo se više od 330 milijuna eura, što je čak 14 posto više nego lani", priopćili su iz Porezne uprave.

"Cijene su nešto veće nego prošlih godina, ali ponuda je OK. Barem nije gužva, sad ujutro i to mi je drago", rekao je Siniša Lelak iz Zagreba.

"Ponuda je dobra, ima izbora, cijene po meni prihvatljive, u redu je što se toga tiče", rekao je Zdravko Marić iz Zagreba.

Osim na kućicama, rekordi i u turizmu. Prema preliminarnim podacima zagrebačke turističke zajednice u prvih 20-ak dana ostvareno je više od 90 tisuća dolazaka što je rast od tri posto.

"Imali smo jednu do dvije rupe što nam je ustvari čak i dobro došlo, da se malo odmorimo s obzirom na to da sami održavamo apartmane, i nama treba odmor. Jako smo zadovoljni s ovogodišnjim adventom", rekla je zagrebačka iznajmljivačica Željka Gojun.

Ne dijele svi isti dojam. Taksist Mladen Šoprek kaže nam da su prošle sezone bile uspješnije.

"To se primijetilo po prometu, nisi stajao na pješakom, nisi morao puštati pješake i čekati da prođu, nego si normalno vozio kao i svako-drugi dan", rekao je Šoprek.

'Mislim da imamo najbolje rezultate'

Apsolutni dobitnik prosinca je Splitsko-dalmatinska županija koja ima dvoznamenkasti rast prometa u smještajnim i ugostiteljskim objektima.

"Ljudi su se zaželjeli očito i izlazaka i svega, pogotovo u ovom dijelu godine kad je sve "gluvo" da se tako izrazim, i s ovom godinom smo pun pogodak napravili", rekao je Vedran Balić, voditelj kuhinje u splitskom restoranu.

"Mislim da imamo najbolje rezultate u RH, zadnji statistički podaci to i pokazuju – oko 20 posto više i u ugostiteljstvu i u smještaju i fiskalizacije na razini naše županije, ali i na području Splita, možemo biti jako zadovoljni, imali smo sjajan program", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Sjajan program i rekordna zarada – za ukupnu se ekonomiju blagdani itekako isplate.