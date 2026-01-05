Kaos na cestama, tisuće bez struje: Izvanredno stanje zbog snijega kod susjeda! Doslovno ih je zatrpao

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

JEDNA OSOBA SMRTNO STRADALA /

Obilan snijeg stvara velike probleme u susjednoj Bosni i Hercegovini, a usred snježnog kaosa preminula je jedna žena u Sarajevu. Na nju je jutros palo stablo visoko desetak metara, a ubrzo je preminula od zadobivenih ozljeda.

U Sarajevu je palo više od 40 centimetara snijega, a prema pisanju tamošnjih medija, javni prijevoz odvija se otežano, dok je kretanje pješaka teško zbog neočišćenih nogostupa.

Brojni su kvarovi na elektroenergetskoj mreži diljem BiH, zbog čega su bez električne energije deseci tisuća potrošača.

Najteža situacija je u Tuzlanskoj županiji, gdje je bez struje više od 29 tisuća ljudi.