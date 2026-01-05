FREEMAIL
 JEDNA OSOBA SMRTNO STRADALA /

Kaos na cestama, tisuće bez struje: Izvanredno stanje zbog snijega kod susjeda! Doslovno ih je zatrpao

Obilan snijeg stvara velike probleme u susjednoj Bosni i Hercegovini, a usred snježnog kaosa preminula je jedna žena u Sarajevu. Na nju je jutros palo stablo visoko desetak metara, a ubrzo je preminula od zadobivenih ozljeda. 

U Sarajevu je palo više od 40 centimetara snijega, a prema pisanju tamošnjih medija, javni prijevoz odvija se otežano, dok je kretanje pješaka teško zbog neočišćenih nogostupa. 

Brojni su kvarovi na  elektroenergetskoj mreži diljem BiH, zbog čega su bez električne energije deseci tisuća potrošača. 

Najteža situacija  je u Tuzlanskoj županiji, gdje je bez struje više od 29 tisuća ljudi. 

 

 

5.1.2026.
14:12
RTL Danas
