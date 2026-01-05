FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POD BIJELIM POKRIVAČEM /

Kakvi nadrealni prizori! Ovo je Sarajevo. U potpunosti je okovano snijegom

Kakvi nadrealni prizori! Ovo je Sarajevo. U potpunosti je okovano snijegom
Foto: Armin Durgut/pixsell
1 /14
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Snažna snježna fronta zahvatila je veći dio Bosne i Hercegovine, a stanovnici Sarajeva suočavaju se s jednom od najintenzivnijih snježnih epizoda posljednjih godina. Grad je jutros osvanuo okovan debelim snježnim pokrivačem koji je u potpunosti promijenio izgled ulica i znatno otežao svakodnevno kretanje građana.  Snijeg je napadao tijekom jučerašnjeg dana i tokom noći.

Prema izvješćima, osobito na području općine Stari Grad, snijeg je dosegnuo između 40 i 50 centimetara. Automobili su zatrpani, brojne ulice postale su neprohodne, a građani su se već u ranim jutarnjim satima uhvatili lopata kako bi očistili prilaze kućama i vozilima.

Iako su glavni prometni pravci uglavnom prohodni zahvaljujući intervencijama nadležnih službi, sporedne ulice i mahale ostale su gotovo paralizirane. Vlasti pozivaju građane na oprez i strpljenje dok traje čišćenje najkritičnijih dijelova grada.

Kako trenutno izgleda Sarajevo pogledajte u galeriji

5.1.2026.
9:18
danas.hr
Armin Durgut/pixsell
SarajevoSnijegPogled Iz ZrakaBosna I Hecegovina
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POD BIJELIM POKRIVAČEM /
Kakvi nadrealni prizori! Ovo je Sarajevo. U potpunosti je okovano snijegom