Kakvi nadrealni prizori! Ovo je Sarajevo. U potpunosti je okovano snijegom

Snažna snježna fronta zahvatila je veći dio Bosne i Hercegovine, a stanovnici Sarajeva suočavaju se s jednom od najintenzivnijih snježnih epizoda posljednjih godina. Grad je jutros osvanuo okovan debelim snježnim pokrivačem koji je u potpunosti promijenio izgled ulica i znatno otežao svakodnevno kretanje građana. Snijeg je napadao tijekom jučerašnjeg dana i tokom noći.

Prema izvješćima, osobito na području općine Stari Grad, snijeg je dosegnuo između 40 i 50 centimetara. Automobili su zatrpani, brojne ulice postale su neprohodne, a građani su se već u ranim jutarnjim satima uhvatili lopata kako bi očistili prilaze kućama i vozilima.

Iako su glavni prometni pravci uglavnom prohodni zahvaljujući intervencijama nadležnih službi, sporedne ulice i mahale ostale su gotovo paralizirane. Vlasti pozivaju građane na oprez i strpljenje dok traje čišćenje najkritičnijih dijelova grada.

Kako trenutno izgleda Sarajevo pogledajte u galeriji