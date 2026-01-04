Gvardijan lopatom napravio 'Snježnog svetog Antuna', vjernici oduševljeni: 'Ovo je naša radost!'

U dvorištu Samostana svetog Antuna u Vinkovcima nalazi se najneobičniji i najpoznatiji snjegović u Slavoniji nazvan - snježni sveti Antun.

Snježna skulptura dobro podnosi temperaturu, privlači vjernike i prolaznike koji je žele fotografirati, a izazvala je i veliki interes na društvenim mrežama.

Snježni sveti Antun s osmjehom je dočekao vjernike na nedjeljnu misu.

"Jutros smo se iznenadili kada smo vidjeli, pa da, baš lijepo je za vidjeti", kaže Marija iz Vinkovaca.

Skulptura napravljena od snijega po uzoru na kip svetog Antuna s Djetetom Isusom u naručju iznenadila je vjernike i izazvala pozitivne reakcije.

"Super je, kako da kažem, lijepo baš izgleda", kaže Franjo iz Vinkovaca.

Neobičnog snjegovića napravio je gvardijan čisteći snijeg u dvorištu samostana i želeći malo razveseliti vjernike.

"Pa baš je bila prigoda u ovome vremenu kada je malo i vrijeme tmurno, a i nekako vijesti su nam crna kronika unijeti malo veselja, s lopatom sam razgrtao snijeg, gdje ću sa snijegom, da ne ostane samo na najobičnijoj hrpi – pretvorio sam ga u jednog malog snježnog svetog Antuna", kaže fra Josip Blažević, gvardijan Samostana svetog Antuna u Vinkovcima.

Nastajanje snježne skulpture nije prošlo nezamijećeno.

"Neki gospodin nešto gradi u dvorištu, tek ono – naš gvardijan, tako da me oduševio", kaže Irena iz Vinkovaca.

'Sveti Antun je naša radost'

Snjegović u obliku omiljenog sveca obradovao je vjernike.

"Ovo je naša radost, sveti Antun je naša radost, mi smo ovdje stalno i toliko nas je obradovao gvardijan, posebno, posebno, sretni smo", kaže Milka iz Vinkovaca.

Gvardijan u šali kaže kako je čisteći snijeg i praveći skulpturu pio dosta čaja pa ga je drugi fratar u samostanu pitao je li u čaju bilo i ruma, no na kraju posla svi su zadovoljni.

"Meni je drago da je naišao na tako neobičan odjek i tako velik i pozitivan odjek zapravo, a obična, rekao bih bizarna ideja koja je, ajde, nadahnuće Duha Svetoga u vremenu rada i rad je plodonosan s mnogim lijepim idejama", kaže fra Josip Blažević.

Gvardijanov rad u dvorište samostana privlači i prolaznike koji ga fotografiraju, a duhovita ideja i priča o njegovom nastanku hit je i na društvenim mrežama pa snježni kip svi žele što duže sačuvati.

"Preporučamo kip u samostanu, ali evo izdržao je i neka ostane još nekoliko dana dok je ovako lijepo, neka krasi dvorište i evo naše Vinkovce, ovaj samostan je zaista omiljen u gradu", kaže Irena.

Najava hladnijeg vremena i niskih temperatura koje dolaze idu na ruku i neobičnom snjegoviću nazvanom sveti Antun snježni.

"17. siječnja ionako slavimo svetog Antuna pustinjaka, a oni su imenjaci pa će se možda do tada i potrajati i doživjeti", kaže gvardijan Blažević.

Sveti Antun snježni s Djetetom Isusom u rukama, kaže gvardijan u šali, već ima i štovatelje koji su mu donijeli lampione, no moli da ih ne pale jer bi njihova toplina mogla prije vremena završiti ovu lijepu priču.