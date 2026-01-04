Muškarac kod Pule pao sa 100 kila morskih krastavaca: Biolog objasnio kakva ga kazna čeka

PROPALA ILEGALNA ZARADA /

Zabranjene morske delicije prisjele su 30-godišnjem muškarcu. Istarska policija uhvatila ga je s više od 100 kilograma morskih trpova.

Ulovili su ga na području Banjola, pa mu je ilegalna zarada propala.

'Mislim da su kazne danas između 2000 i 5000 eura ovisno o količini, to je pravna regulativa. Kod nas je najveći problem da se nekoga ulovi. Kad se ulovi nekog to je slučajnost, jer nemamo dovoljnu kontrolu na Jadranu. Sve što se radi ilegalno najčešće prođe bez kazne', pojasnio nam je Petar Kružić, morski biolog Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

