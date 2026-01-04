FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROPALA ILEGALNA ZARADA /

Muškarac kod Pule pao sa 100 kila morskih krastavaca: Biolog objasnio kakva ga kazna čeka

Zabranjene morske delicije prisjele su 30-godišnjem muškarcu. Istarska policija uhvatila ga je s više od 100 kilograma morskih trpova

Ulovili su ga na području Banjola, pa mu je ilegalna zarada propala. 

'Mislim da su kazne danas između 2000 i 5000 eura ovisno o količini, to je pravna regulativa. Kod nas je najveći problem da se nekoga ulovi. Kad se ulovi nekog to je slučajnost, jer nemamo dovoljnu kontrolu na Jadranu. Sve što se radi ilegalno najčešće prođe bez kazne', pojasnio nam je Petar Kružić, morski biolog Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više u prilogu 

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.1.2026.
20:26
Dragana Eterović
TrpMorski KrastavacIstraPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx