Psići se ugušili i smrznuli, policija traga za ženama koje su ih bacile: Prijeti im ova kazna

STRAVA U VELIKOJ GORICI /

Uznemirujuće snimke iz Velike Gorice. Policija traga za dvije žene koje su prvog dana nove godine u Lukavcu kraj Velike Gorice u vrećici ostavile sedam štenaca koji su se ubrzo ugušili i smrznuli.

Na snimci nadzornih kamera vide se dvije žene koje dolaze taksijem na parkiralište DVD-a Lukavec, ostavljaju štence i potom sjedaju u taksi i odlaze. Zagrebačka policija nam je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje. Kontaktirali smo i taxi tvrtku, no odgovor još nismo dobili.

Kazna do dvije godine zatvora

'Za ovo djelo kazne su vrlo jasne - do dvije godine zatvora. Inače je godinu dana za napuštanje životinje, ali sa smrtnim posljedicama je dvije godine', navodi Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja