Cijela Hrvatska traži žene sa snimke: Za smrt sedam štenaca prijeti im dvije godine zatvora

MONSTRUOZNI ČIN /

Koliko čovjek može biti okrutan najbolje pokazuje ova uznemirujuća snimka. Prvog dana nove godine dvije žene su kod vatrogasnog doma u vrećici ostavile, tada još živih, sedam štenaca. Prvi su ih pronašli članovi DVD-a, ali nažalost prekasno. Prošlo je čak 24 sata i bespomoćni štenci na hladnoći su se smrznuli.

Da će biti najstrože kažnjene očekuju u Udruzi prijatelji životinja i podsjećaju da svaka lokalna zajednica ima obvezu zbrinjavanja napuštenih životinja pa su ih ostaviti mogle na toplom u skloništu.

Informacije o ženama sa snimke na društvenim mrežama traži i Animalex - pravna zaštita životinja. Na građane apeliraju da policije prijave svako napuštanje životinja koje primijete. Isto tako i saznanja o nekontroliranom razmnožavanju kućnih ljubimaca koje mogu prijaviti komunalnom redarstvu ili veterinarskoj inspekciji. Više doznajte u prilogu.