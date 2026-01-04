FREEMAIL
MONSTRUOZNI ČIN /

Cijela Hrvatska traži žene sa snimke: Za smrt sedam štenaca prijeti im dvije godine zatvora

Koliko čovjek može biti okrutan najbolje pokazuje ova uznemirujuća snimka. Prvog dana nove godine dvije žene su kod vatrogasnog doma u vrećici ostavile, tada još živih, sedam štenaca. Prvi su ih pronašli članovi DVD-a, ali nažalost prekasno. Prošlo je čak 24 sata i bespomoćni štenci na hladnoći su se smrznuli.

Da će biti najstrože kažnjene očekuju u Udruzi prijatelji životinja i podsjećaju da svaka lokalna zajednica ima obvezu zbrinjavanja napuštenih životinja pa su ih ostaviti mogle na toplom u skloništu. 

Informacije o ženama sa snimke na društvenim mrežama traži i Animalex - pravna zaštita životinja. Na građane apeliraju da policije prijave svako napuštanje životinja koje primijete. Isto tako i saznanja o nekontroliranom razmnožavanju kućnih ljubimaca koje mogu prijaviti komunalnom redarstvu ili veterinarskoj inspekciji. Više doznajte u prilogu.

4.1.2026.
20:01
Marina Brcković
Napustene ZivotinjeZlostavljanje životinjaUdruga Za Zaštitu životinja
