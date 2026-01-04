Dječak gledao scene užasa, ljudi su gorjeli pred njegovim očima: 'Plakali su i padali po podu'

HOROR NA SKIJALIŠTU /

U velikim tragedijama često se rađaju veliki heroji. Ljudi koji nisu ni slutili da su sposobni za junačka djela u sekundi postaju upravo to. Tako je bilo i u tragediji na švicarskom skijalištu.

Nijedno dijete takvim scenama nije smjelo svjedočiti. Marcu je tek 14, a vidio je spaljene ljude, čuo krike vršnjaka, djece. Te je noći, a to još ni ne zna, odrastao. Više nije dječak, a još nije muškarac. 'Željeli smo razbiti prozore, otvoriti ih. Pokušali smo pomoći ljudima. Bilo je užasno. Ljudi su izlazili. Neki su padali po podu. Samo su plakali, vikali ili trčali posvuda. Bilo je to teško gledati', ispričao je očevidac Marc-Antoine Chavanon.

Stefan među herojima

Jednako boli i one čija su stradala djeca identificirana i one koji još uvijek čekaju da ih pronađu. I jedni i drugo znaju - više ih nema. Među identificiranima je i jedan od heroja - 31-godišnji Stefan Ivanović, zaštitar kluba, podrijetlom iz Srbije. Stradao je štiteći druge.

'Ušao je unutra, nekoliko ih je izgurao i onda se ponovno vraćao. U tom spašavanju nekako je zaglavio. Oprostite na emocijama, znam ga osobno, znam mu roditelje', kroz suze je ispričao Aco Kalajdžić, vlasnik restorana u Švicarskoj i poduzetnik iz Srbije.

