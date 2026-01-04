Srbin umro kao heroj, izvlačio je ljude iz paklenog požara: 'Vratio se u plamen da ih spasi'

Srbin Stefan Ivanović (31) koji je nestao nakon stravičnog požara koji je tijekom dočeka Nove godine zahvatio bar Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montani, pronađen je mrtav, potvrdila je u nedjelju njegova rođakinja za portal Kurir.rs.

Ivanović je u baru radio kao osiguranje, a švicarski mediji prozvali su ga herojem zbog hrabre i nesebične reakcije nakon što je počeo horor.

Blick tako piše da je 31-godišnjak čim je izbila buktinja izgurao nekoliko gostiju van na sigurno, a onda se bez oklijevanja vratio u plamen kako bi spasio druge. Nažalost, taj čin koštao ga je života.

Umrlo 40 ljudi

Podsjetimo, mediji su ranije izvijestili da Stefan već više od 20 godina živi u Švicarskoj te da ima dvojno državljanstvo. Svaki trag izgubio mu se u kobnoj noći, a obitelji je nadu davala činjenica da je njegov mobitel bio dostupan nekoliko sati kasnije.

U tragediji je život izgubilo 40 ljudi, a policija je u nedjelju priopćila da među njima ima i tinejdžera starih 14 i 15 godina. Do sada je ukupno identificirano 24 poginulih.

Tužitelji su pokrenuli istragu protiv dvije osobe koje su vodile bar zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja.

