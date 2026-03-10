Jakšićeva zamjenica sjela za volan nakon čašice više i Čolićeva koncerta: HDZ traži ostavku

HDZ Koprivničko-križevačke županije u utorak je zatražio ostavku zamjenice gradonačelnika Ksenije Ostriž nakon informacije o vožnji pod utjecajem alkohola, a ona se nakon toga ispričala javnosti i izvijestila da joj je jutros na Prekršajnom sudu utvrđena novčana kazna koju je podmirila.

Nakon prozivke iz HDZ-a, koji ističe da takvo ponašanje zamjenice koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića (SDP) predstavlja teško kršenje zakona i ozbiljno narušava povjerenja građana u osobe koje obnašaju najviše izvršne dužnosti u gradu, Ostriž se javnosti obratila priopćenjem.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ispričala se

Ispričala se zbog, kako je navela, pogrešne odluke koju je donijela 29. studenog prošle godine kada je nakon koncerta Zdravka Čolića nesmotreno sjela za volan popivši nekoliko čaša muškata.

Objašnjava da ju je na povratku kući u 0,30 sati zaustavila rutinska policijska prometna kontrola te joj je utvrđen prekršaj zbog 0,9 promila alkohola u krvi. Istaknula je kako nema opravdanja zbog sjedanja za volan nakon konzumacije alkohola, te navela da joj je to prvi prometni prekršaj u životu.

"Danas sam se odazvala Prekršajnom sudu gdje mi je utvrđena novčana kazna koju sam podmirila. Svim sugrađankama i sugrađanima želim se još jednom ispričati, i osobno, ali i kao zamjenica gradonačelnika“, navela je Ostriž, koja dužnost zamjenice gradonačelnika obnaša kao nestranačka osoba.

HDZ traži reakciju Jakšića

Koprivničko-križevački HDZ-a pozvao je Ostriž da podnese ostavku jer je to u interesu javnosti, transparentnosti i političke odgovornosti.

Izrazili su zabrinutost zbog, kako navode, izostanka pravodobnog i transparentnog informiranja javnosti o slučaju, te su zatražili reakciju gradonačelnika Mišela Jakšića i njegovo očitovanje o političkoj odgovornosti zamjenice gradonačelnika.

Dodali su kako građani Koprivnice imaju pravo na odgovorno vodstvo i jasnu poruku da za sve vrijede jednaka pravila.

POGLEDAJTE VIDEO Nastavak suđenja Dekaniću: Nevjerojatno, ali jedno pitanje još uvijek je bez odgovora