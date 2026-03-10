Darko Lazić po povratku s Maldiva odjurio u kuhinju: Najviše ga je razveselila domaća slanina

Brojne su poznate osobe kraj veljače i početak ožujka iskoristile za putovanja u toplije krajeve, a zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u zračnom prometu mnogi su ostali "zaglavljeni" na putovanjima. Isto se dogodilo i srpskom glazbeniku Darku Laziću koji je sa suprugom Katarinom Lazić i kćeri zbog čitave situacije morao produžiti svoj boravak na Maldivima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Povratak kući u Beograd zakomplicirala im je sigurnosna situacija i otkazivanja letova, a za net.hr Darko i Katarina su otkrili kako su, unatoč teškoj situaciji, nekako uspjeli zadržati optimizam po pronalasku načina za povratak u Beograd.

Kući su se vratili rutom Maldivi – Šri Lanka – Singapur – Istanbul – Beograd, a po povratku je glazbenik "proslavio" na poseban način.

Foto: Katarina Lazić/Screenshot/Instagram

Kako je snimila glazbenikova supruga Katarina, popularni se glazbenik posebno razveselio domaćim specijalitetima pa je s posebnim veseljem pripremio obrok sastavljen od kruha, jaja i nezaobilazne slanine.

"A nekome je nedostajala kuhinja i hrana", napisala je Katarina otkrivši kako je njezin suprug vrlo vješt u kuhinji.

