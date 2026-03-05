Zbog sukoba na Bliskom istoku ostali su 'zarobljeni': Darko i Katarina Lazić javili su nam se s Maldiva

Brojne poznate osobe ovih su dana ostale zaglavljene u različitim dijelovima svijeta zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u zračnom prometu. Među njima je i popularni glazbenik Darko Lazić (35) koji se na odmoru na Maldivima nalazi sa suprugom Katarinom i kćeri. Na rajskom otočju već su deset dana, a povratak kući dodatno im je zakomplicirala sigurnosna situacija i otkazivanja letova.

Par nam se javio s Maldiva i otkrio kako su se snašli u ovoj nepredvidljivoj situaciji. U početku su, kažu, vjerovali da će se sve brzo smiriti i da će se vratiti kući prema prvotnom planu, no kada su shvatili da to neće biti moguće, odmah su počeli tražiti alternativno rješenje.

''U prvom trenutku smo mislili da će se situacija smiriti i da će se sve vratiti kako je planirano, ali kada smo shvatili da to neće biti tako, odmah smo počeli tražiti alternativu. I prije nego što je došao dan kada smo trebali krenuti nazad već smo rezervirali karte i hotele kako bismo se vratili drugim putem. Nismo htjeli čekati zadnji trenutak. Imamo osjećaj da svi oko nas pričaju o tome i svi traže rješenje za povratak'', ispričali su.

Dodaju kako na Maldivima ostaju još dva dana, nakon čega kreće njihov dugačak put kući. Situaciju dodatno otežava činjenica da njihov povratni let ide preko Istanbula.

''Čuli smo da je i Turska bila napadnuta i da je moguće da i u Istanbulu bude komplikacija, a naš let za Beograd upravo ide iz Istanbula'', rekli su.

Zbog velikog broja otkazanih i preusmjerenih letova, cijene avionskih karata u međuvremenu su naglo porasle.

''Karte su, nažalost, nenormalno poskupjele. Agencija nam je pomogla pronaći povratak pa ćemo se vraćati rutom Maldivi – Šri Lanka – Singapur – Istanbul – Beograd. To je bilo jedino dostupno i prihvatljivo rješenje'', objasnili su.

Unatoč neizvjesnosti, jedna stvar im ide u prilog. Darko je, kažu, unaprijed ostavio nekoliko slobodnih dana za odmor pa zasad nije morao otkazivati poslovne obaveze.

''Sreća u nesreći je što je Darko ostavio više slobodnih dana za odmor pa ništa nije morao otkazivati. Nadamo se da ćemo se vratiti kako planiramo i da nijedan od njegovih nastupa neće biti otkazan'', rekli su.

Iako redovito prate vijesti i razvoj situacije, trudili su se barem djelomično opustiti i uživati u ljepoti Maldiva.

''I dalje pratimo što se događa, ali uspjeli smo se malo opustiti i uživati u ljepoti Maldiva, pogotovo otkako smo pronašli alternativu za povratak pa nam je sada malo lakše. Put nazad bit će dug, ali nadamo se da će sve proći kako treba i da će se situacija na Bliskom istoku smiriti'', poručili su.

