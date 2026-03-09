Gabi iz 'Života na vagi' otkrila da sitno broji do porođaja: 'Puno suza sam sama obrisala'

Gabrijela Crnjac, jedno od najupečatljivijih lica prve sezone popularnog RTL-ova showa „Život na vagi“, danas živi svoju najljepšu životnu priču. Nakon godina posvećenih borbi za zdravlje i impresivne fizičke transformacije, Gabrijela će uskoro postati majka, što označava krunu njezina dugog i inspirativnog puta.

Foto: Facebook

'Kada imaš svoje dijete, nikada nisi sam'

Trudnoću je Gabrijela ekskluzivno potvrdila za RTL.hr krajem 2025. godine, tada u petom mjesecu, otkrivši da čeka djevojčicu kojoj planira dati ime Ella. „Osjećam se super, sve je u redu, hvala Bogu“, rekla je sretna Gabrijela. Prisjetila se i riječi voditeljice Marijane Batinić iz 2017. godine: „Da, Marijana je još 2017. rekla da neću biti sama cijeli život, a kada imaš svoje dijete nikada nisi sam“, istaknula je, opisavši dolazak djeteta kao ostvarenje sna i najveću životnu pobjedu.

Gabrijela je sada otkrila kako joj se trudnoća bliži kraju. „35 je prošlo, još malo ostalo. Puno suza sam sama obrisala, puno strahova prešutjela. Ali sam izdržala. Još malo pa ću te držati u naručju. Nikad jača. S najvećom ljubavlju. Sve što je prošlo, prošlo je. Uskoro počinje naš novi život“, napisala je na društvenim mrežama, uz emotivnu fotografiju.

Foto: RTL

Transformacija koja je inspirirala naciju

Put do majčinstva bio je popločan iznimnom snagom volje i disciplinom. Publika je Gabrijelu upoznala u prvoj sezoni „Života na vagi“, kada je imala 183 kilograma, no njezina borba s prekomjernom težinom trajala je od djetinjstva, a u jednom trenutku vaga je pokazivala čak 225 kilograma.

Kroz godine predanog rada, Gabrijela je uspjela izgubiti nevjerojatnih 137 kilograma, a svoju težinu danas održava između 88 i 90 kilograma. Njezina priča postala je simbol nade za mnoge koji se bore sa sličnim izazovima, dokazujući da su promjene moguće uz odlučnost, disciplinu i podršku.

Danas, Gabrijela s osmijehom uživa u trudničkim danima i s nestrpljenjem iščekuje dolazak kćeri Elle. Njezina priča nije samo o gubitku kilograma, već o potpunoj transformaciji života, pronalasku samopouzdanja i ostvarenju najveće želje - majčinstva.

