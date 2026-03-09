Srpsku pjevačicu povezivali s Lukom Dončićem, ona uzvratila: ‘Postala sam dežurni krivac’

Srpska pjevačica Anđela Ignjatović (24), poznatija kao Breskvica, osvrnula se na nagađanja da je upravo ona razlog navodnih problema u vezi slovenskog košarkaša Luke Dončića (27) i njegove zaručnice Anamarije Goltes, prenosi 24ur. Glasine su se pojavile nakon što je Goltes s društvenih mreža uklonila gotovo sve zajedničke fotografije s košarkašem, što je potaknulo špekulacije o mogućem prekidu.

Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile i nove teorije. Obožavatelji su primijetili da Dončić prati i lajka objave popularne pjevačice, pa su neki zaključili da bi između njih moglo biti nešto više. Breskvica je o svemu progovorila u podcastu "Uskoro otvaranje", gdje je jasno poručila da su takve tvrdnje potpuno neutemeljene.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Progovorila o šuškanjima

„Izgleda da sam postala dežurni krivac za sve što se događa. Naslov me stvarno iznenadio. Luka je lajkao nekoliko fotografija i ljudi su odmah počeli donositi zaključke. Bila sam šokirana jer je ispalo kao da sam ja razlog prekida njihove veze“, rekla je pjevačica.

Dodala je i da je primijetila kako je u posljednje vrijeme sve češće povezuju s različitim poznatim osobama. „Sad me povezuju sa svima, očito je to postalo popularno“, rekla je kroz smijeh.

U razgovoru se dotaknula i ranije izjave u kojoj je spomenula mogućnost preseljenja u Sloveniju. Naglasila je kako ta želja nema nikakve veze s Dončićem, već proizlazi iz njezine simpatije prema toj zemlji.

„Jako volim dolaziti u Sloveniju i nekoliko sam puta razmišljala o tome da tamo živim. To je nešto o čemu sam razmišljala i prije. Sviđaju mi se ljudi i priroda, i vjerujem da bih se tamo lako prilagodila“, izjavila je ranije za portal 24ur.

U podcastu je ponovno istaknula kako su mediji njezinu izjavu povezali s Dončićem bez stvarnog razloga.

„Pročitala sam naslov i zaboravila na to. Onda sam otišla u Sloveniju, dala intervju i rekla da bih se možda jednog dana preselila tamo. Ljudi su jednostavno spojili te dvije stvari, ali to nema nikakve veze s Lukom“, poručila je.

Inače, Dončića su nedavno mediji počeli povezivati i s američkom glumicom Madelyn Cline, poznatom po ulozi u seriji "Outer Banks".

