HITNA SJEDNICA VLADE /

Orban zatražio da Europska unija ukine sankcije Rusiji: 'Suočite se sa stvarnošću'

Orban zatražio da Europska unija ukine sankcije Rusiji: 'Suočite se sa stvarnošću'
Foto: Attila KISBENEDEK/AFP/Profimedia

'Europa se mora suočiti sa stvarnošću: moramo preispitati i ukinuti sve sankcije na rusku energiju', napisao je Orban na X-u

9.3.2026.
14:24
Hina
Attila KISBENEDEK/AFP/Profimedia
Mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak je pozvao Europsku uniju da ukine sankcije na rusku energiju i sazvao hitnu sjednicu vlade na kojoj bi trebalo raspravljati o sve većim cijenama goriva samo pet tjedana prije ključnih izbora.

Rast cijena nafte, potaknut ratom u Iranu, rezultirao je porastom cijena dizela i benzina u Mađarskoj, što je dodatno pogoršalo probleme s kojima se suočava Orban uoči parlamentarnih izbora 12. travnja na kojima će se boriti da ostane na vlasti i nakon 16 godina.

"Ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju rast cijena. Europa se mora suočiti sa stvarnošću: moramo preispitati i ukinuti sve sankcije na rusku energiju", napisao je Orban na X-u.

'Zaštita mađarskih obitelji' 

Dodao je da je sazvao sastanak vlade "kako bi zaštitio mađarske obitelji" od visokih cijena goriva i istaknuo kako se ne smije dopustiti da cijene goriva porastu "na nepodnošljivu razinu".

Mađarska je suočena s dodatnim pritiscima jer je isporuka ruske nafte kroz naftovod Družba obustavljen od kraja siječnja, kada je, kako tvrdi Kijev, naftovod oštećen u ruskome napadu. Prekid je rezultirao političkim napetostima s Kijevom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'

