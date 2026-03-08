Fico sprema udarac Ukrajini po uzoru na Orbana: 'Možda preuzmemo palicu'

Premijer Slovačke Robert Fico kazao je da je spreman slijediti Mađarsku i blokirati 90 milijardi eura vrijedan zajam Europske unije Ukrajini ako stranka Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana izgubi na nadolazećim izborima.

Kako u nedjelju prenosi Ukrainska Pravda, Fico je naveo da na nadolazećem sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen namjerava razgovarati o obustavi naftovoda Družba. Ističe da će predložiti uslugu Slovačke u slučaju da treba "dodatno pritegnuti neki vijak" u vezi s naftovodom u Ukrajini.

"Najvažnija poruka bit će ta da je Slovačka spremna preuzeti palicu od Mađarske ako bude potrebno", naveo je Fico i ustvrdio da je zajam trenutačno ionako blokiran.

'Nisam naivan'

"Međutim, nisam naivan. Ukrajinski predsjednik (Volodimir Zelenski) nedavno je govorio o ponovnom pokretanju isporuka za mjesec i pol dana. To jest, nakon izbora u Mađarskoj, gdje računa na pobjedu oporbe. Tada više neće biti nikakve šanse za naftu s istoka, osim ako netko drugi ne preuzme mađarsku palicu", kazao je Fico, pritom nagovještavajući da bi ta uloga mogla pripasti Slovačkoj.

Dodaje da je blokiranje ovog "ogromnog vojnog dara Ukrajini legitiman instrument za postizanje ponovne uspostave isporuka nafte" te "da je lopta na strani Europske unije".

Podsjetimo, parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se 12. travnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Ukrajinaca našle su svoj dom u Hrvatskoj: Evo kako žive Leonid (13) i njegova majka