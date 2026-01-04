Amerikanci napravili šou: Snimke Madura u lisicama obišle svijet, a pazite što je radio Trump

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AKCIJA 'APSOLUTNA ODLUČNOST' /

Svijet obilaze snimke venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura koji je u lisicama doveden u New York.

U ponedjeljak bi se trebao pojaviti na sudu, dok američki predsjednik Donald Trump najavljuje američko upravljanje zemljom.

Dok Trump tvrdi da je Maduro šef narkokartela, mnogi sumnjaju da je motiv akcije nafta.

Od svega je napravljen pravi američki šou - kamere su pratile svaki trenutak, objavljene su fotografije Trumpa i njegova tima koji su uživo pratili napad iz Mar-a-Laga u Palm Beachu. Akcija koju su nazvali Apsolutna odlučnost trajala je manje od dva i pol sata

